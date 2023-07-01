Число задержанных во время беспорядков во Франции за последнюю ночь выросло до 1,3 тысячи

По последним данным, как минимум 1311 участников беспорядков во Франции были задержаны в ночь на сегодня, 1 июля. Об этом сообщили газеты Le Monde и Le Figaro со ссылкой на уточненные данные властей.

По данным МВД, в Париже и его пригородах арестовали 406 человек, на остальной территории Франции — 905. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал ночные беспорядки в Париже и пригородах менее интенсивными, чем накануне.

Ранее сообщалось о 994 задержанных. Также в ходе беспорядков были ранены 79 полицейских и жандармов. Как сообщили в МВД, всего к разгону беспорядков за прошедшую ночь было привлечено 45 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

По предварительным данным, за последнюю ночь в ходе беспорядков было сожжено более 1,3 тыс. автомобилей, еще 234 здания были подожжены или погромлены.

Утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Нахель погиб на месте. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве. Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа и регионы Франции.

Le Figaro сообщала, что в связи с беспорядками во Франции президент страны Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. По данным издания, беспорядки из-за смерти подростка стали самыми масштабными с 2005 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Олеся Павленко