Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число задержанных во время беспорядков во Франции за последнюю ночь выросло до 1,3 тысячи

По последним данным, как минимум 1311 участников беспорядков во Франции были задержаны в ночь на сегодня, 1 июля. Об этом сообщили газеты Le Monde и Le Figaro со ссылкой на уточненные данные властей.

По данным МВД, в Париже и его пригородах арестовали 406 человек, на остальной территории Франции — 905. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал ночные беспорядки в Париже и пригородах менее интенсивными, чем накануне.

Ранее сообщалось о 994 задержанных. Также в ходе беспорядков были ранены 79 полицейских и жандармов. Как сообщили в МВД, всего к разгону беспорядков за прошедшую ночь было привлечено 45 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

По предварительным данным, за последнюю ночь в ходе беспорядков было сожжено более 1,3 тыс. автомобилей, еще 234 здания были подожжены или погромлены.

Утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Нахель погиб на месте. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве. Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа и регионы Франции.

Le Figaro сообщала, что в связи с беспорядками во Франции президент страны Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. По данным издания, беспорядки из-за смерти подростка стали самыми масштабными с 2005 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...