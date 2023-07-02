Число задержанных во Франции возросло до 486 человек

Во Франции за пятую ночь беспорядков задержаны 486 человек. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен считает, что ночь прошла спокойнее «благодаря решительным действиям сил безопасности».

Данные о задержанных приведены на 3:00 по местному времени (4:00 по московскому). По данным на 1:30 было задержано больше 300 человек. МВД задействовало в связи с беспорядками около 45 тыс. полицейских.

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов. За прошлую ночь было задержано 1,3 тыс. человек. Было сожжено более 1,3 тыс. автомобилей, еще 234 здания были подожжены или погромлены. В беспорядках участвует множество молодых людей. МВД оценивало средний возраст задержанных в 17 лет, но среди них были и 13-летние.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Леонид Уварчев