Минюст поработал с агентурой

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством в четверг обсудила вопросы государственного контроля за деятельностью иностранных агентов. В заседании поучаствовали представители Минюста, Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Замминистра юстиции Олег Свириденко, в частности, сообщил, что его ведомство начало проверку Ельцин-центра на наличие оснований для признания его иноагентом, и призвал «не стесняться» внесения в профильный закон новых изменений в ответ на действия «коллективного Запада».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музей Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России собралась 15 июня, чтобы обсудить ежегодный доклад Минюста о деятельности иноагентов (“Ъ” подробно рассказывал о нем 17 мая). Председатель комиссии Василий Пискарев («Единая Россия»), открывая заседание, сообщил, что за полгода с момента вступления в силу закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» депутаты получили многочисленные обращения об игнорировании иноагентами законодательных ограничений. И ответом на это стали инициативы, вводящие ответственность для лиц, помогающих иноагентам обходить запреты (Дума планирует рассмотреть их в первом чтении 20 июня).

Замминистра юстиции Олег Свириденко проинформировал депутатов, что в 2022 году в реестр иноагентов было включено 188 субъектов против 108 — в 2021 году. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года в этом перечне содержались сведения о 515 организациях и физических лицах, из которых 347 — «являлись действующими», сообщил чиновник. В их числе 63 некоммерческие организации, 35 российских юридических лиц, 14 общественных объединений, функционирующих без создания юрлица, 12 иностранных юрлиц, 8 зарубежных структур без юрлица, 2 «иных объединения лиц» и 213 физических лиц. Среди тех, кто пополнил реестр в 2022 году,— 11 НКО и 8 незарегистрированных общественных объединений. Три из них, по словам господина Свириденко, выступали против проведения СВО и «нацеливали свои действия» на сбор денег для военной помощи Украине. Он также отметил попытки иноагентов «оказывать влияние на органы власти с целью изменения законов и призывы к участию в протестных акциях».

По данным Минюста, за 2022 год на счета 35 российских НКО, включенных в реестр, поступило «от западных спонсоров» около 700 млн руб.— это на 34% меньше, чем в 2021 году, когда НКО-иноагенты получили 1 млрд руб.

«В нашем законодательстве, чтобы не создавалось впечатления, что оно такое гнетущее, суровое, непредсказуемое, есть способ и выхода из статуса иноагента»,— напомнил замминистра.

Так, в прошлом году Минюст рассмотрел в общей сложности 25 заявлений об исключении из реестра, и положительные решения были приняты в отношении 9 физических и 1 юридического лица, а 4 заявителям отказали «в связи с представлением недостоверных сведений о прекращении своей деятельности в качестве иностранного агента». Из реестра также были исключены 18 НКО в связи с их ликвидацией. Есть еще возможность оспорить статус иноагента в судебном порядке, однако из 118 таких исков в 2022 году не был удовлетворен ни один.

В целом же «благодаря совместным усилиям с депутатским корпусом значительно удалось снизить тот разрушительный эффект, на который рассчитывали деструктивные силы и их иностранные спонсоры», рапортовал Олег Свириденко. И привел конкретный пример эффективной работы Минюста: ведомство «направило взор» на нарушение закона в мэрии Екатеринбурга, где среди барельефов бывших градоначальников вывесили изображение иноагента Евгения Ройзмана без всякой маркировки. Стараниями Минюста барельеф был оснащен соответствующей табличкой.

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отчитался о вкладе его ведомства в борьбу с иноагентами, которые с начала СВО «приступили в полной мере к выполнению задач своих иностранных спонсоров». В связи с этим в 2022 году Роскомнадзор составил в отношении иноагентов 156 протоколов (против 58 — в 2021 году), а суды назначили штрафов на 228,6 млн руб. (против 3,8 млн годом ранее).

При этом лишь 48 иноагентов «соблюдают все требования к маркировке материалов», а по остальным ведомство «ведет плановую системную работу», добавил господин Субботин.

Затем чиновники ответили на вопросы депутатов. Андрей Альшевских (ЕР) попросил Минюст провести проверку Ельцин-центра на наличие оснований для признания его иноагентом. Олег Свириденко ответил, что такая проверка начата. Мария Бутина (ЕР) поинтересовалась, заблокированы ли счета иноагентов, ведь без этой меры «статус иноагента выглядит для них как своего рода награда». Также ее волновал вопрос, как быть с фильмами, музыкой и другими произведениями, созданными с участием иноагентов до принятия профильного закона. Господин Свириденко конкретного ответа на второй вопрос не дал, а по поводу блокировки счетов за него ответил Василий Пискарев, напомнив, что этот вопрос регулируется законодательством о судебных приставах (имелись в виду случаи, когда иноагенты не платят штрафы). Кроме того, глава комиссии предложил позвать на ее заседание представителей этого ведомства, чтобы они рассказали, есть ли проблемы с реализацией требований закона.

Уже после заседания Олег Свириденко сообщил журналистам, что законодательство об иноагентах будет дополняться, и «стесняться этого не нужно». «Коллективный Запад» совершенствует свои способы воздействия на внутренние дела России, а значит, и законодателям нужно адекватно на это реагировать, пояснил чиновник.

Ксения Веретенникова