Научат родину защищать

1 сентября 2024 года в российских школах вместо урока ОБЖ появится дисциплина под названием «Основы безопасности и защита Родины». В четверг депутаты, представители Минобороны, МЧС и Минпросвещения и педагоги обсуждали, какой должна быть программа этого предмета. В военном ведомстве заявили, что уже сейчас подготовлен модуль, который включает тактическую и огневую подготовку, радиационную, химическую и биологическую защиту, тактическую медицину, общевойсковой устав, а к преподаванию планируется привлечь участников СВО. Представители образовательного сообщества в ответ обращали внимание на недостаточное финансирование и кадровые проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Предложение вернуть в российские школы начальную военную подготовку (НВП преподавалось советским школьникам вплоть до 1990 года) год назад прозвучало в стенах петербургского заксобрания: с такой инициативой выступили представители фракции «Единая Россия». Питерские парламентарии обратились с соответствующей просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Уже осенью министр просвещения Сергей Кравцов объявил об скором появлении дисциплины — но в формате внеурочной деятельности. В ведомстве уточнили, что модуль НВП обязательным не будет: вводя его, школа должна опираться на мнение родителей. Впрочем, весной 2023 года с инициативой включить НВП в качестве обязательного элемента образовательных программ выступили уже депутаты Республики Алтай.

Помимо прочего чиновники предложили разрешить преподавать курс отставным офицерам и участникам боевых действий.

В июне господин Кравцов настаивал, что необходимо проработать блок начальной военной подготовки и дать новому предмету соответствующее название — «Основы безопасности и защита Родины».

Педагоги, депутаты, представители Минобороны, МЧС и Минпросвещения в четверг обсудили планы по разработке нового предмета в рамках круглого стола в Госдуме. Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова (ЕР) задала тон мероприятию, сообщив, что это первое масштабное обсуждение темы: «Предмет для нас крайне важный, потому что он должен сформировать у наших детей определенные навыки, которые могут им пригодиться в дальнейшей жизни».

«Дело не только в СВО и других событиях. Дело в том, что из-за изменившихся условий жизни и более высокого уровня комфорта современный молодой человек в возрасте 17–18 лет представляет собой инфантильного юношу, во многом не готового к реальной жизни,— поддержал коллегу глава комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР).— Сегодня мир ступил в эпоху турбулентности. Наши с вами дети, внуки должны быть готовы к тому, что страну надо будет защищать».

Замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева подтвердила, что с 1 сентября 2024 года в российских школах вместо урока ОБЖ появится «Основы безопасности и защита Родины». По ее словам, за разработку программы будут отвечать Минобороны и МЧС. В ближайшее время будут внесены изменения в закон «Об образовании» в части переименования учебного предмета ОБЖ, а также изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.

Госпожа Тимофеева добавила, что совместно с Министерством обороны и МЧС ведомство уже подготовило программы пятидневных военных сборов для школьников. «Кто красил стены, кто убирал школу, а девочки занимались мероприятиями, которые никакого отношения к пятидневным сборам не имели»,— обрисовала она то, как эти мероприятия проводились прежде.

Теперь же сборы будут проводиться, в частности, на базе центров «Авангард» или «Патриот». Школьниц при этом планируют обучить оказанию первой помощи, а также санинструктажу, чтобы они смогли научить оказывать помощь других.

Программа внеурочной НВП, о которой Сергей Кравцов говорил осенью прошлого года, готова и может быть использована школами уже в наступающем учебном году, поспешил уточнить эксперт Главного военно-политического управления Минобороны Михаил Бородин. По его словам, курс, который создан с учетом опыта, полученного военнослужащими на Украине, включает девять модулей. Среди них тактическая подготовка, огневая подготовка, основы технической подготовки и связи, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, тактическая медицина, общевойсковые уставы, строевая подготовка, основы безопасности военной службы. «Программа предназначена для реализации в первую очередь на базе центров "Авангард",— обрисовал перспективы представитель военного ведомства.— В настоящее время в России существует 104 подобных центра. В Минобороны прорабатывается вопрос создания таких центров в городах с населением 50 тыс. человек. К проведению занятий планируется активно привлекать ветеранов СВО».

Вступившие в дискуссию представители педагогического сообщества осторожно заявили о кадровом голоде. По подсчетам профессора МПГУ Николая Симонова, стране не хватает около 42 тыс. преподавателей ОБЖ.

Госпожа Казакова возразила, что сегодня в России всего около 40 тыс. учителей всех дисциплин, и попросила «разобраться со статистикой». Отметим, по данным Росстата в 2022 году в России было 1 251 964 школьных учителя.

Учитель ОБЖ школы №2 Кисловодска Александр Чанцов, вернувшийся к преподаванию после участия в СВО, рассказал, что в его городе на 15 школ есть всего пять учителей ОБЖ: «Из них четыре полицейских, и то с большим трудом привлекли их к работе. Работать преподавателем за 15 тыс. руб. никто не хочет — особенно офицеры запаса, которые на пенсии получают 40 тыс.». Господин Чанцов отметил, что в школах не хватает и учебников. «Финансирование ОБЖ идет в последнюю очередь,— пожаловался он.— Сначала покупается математика, русский, физика, химия и так далее. На следующий год все (программы) меняются, опять начинается дозакупка математики, физики, химии — и так очередь до ОБЖ ни разу и не дошла».

«Большинство школ не имеет необходимых материальных и кадровых ресурсов для реализации программы по начальной военной подготовке,— подтвердил директор шуйской школы №9 Сергей Ельцов.— Естественно, требуются очень серьезные финансовые вложения. Для примера: стоимость классической полосы препятствий для школы составляет около 1 млн руб. Если посмотреть приказ Минпросвещения (.pdf) от 6 сентября 2022 года №804, кабинеты ОБЖ должны быть оборудованы оружейными сейфами, мини-экспресс-лабораториями радиационно-химической разведки, дозиметрами, газоанализаторами, защитными костюмами, наглядными пособиями, тренажерами, образцами современного стрелкового оружия. Очевидно, что финансирование расходов на закупку обязательного оборудования — непосильная задача для муниципального и регионального бюджетов».

На это Анна Тимофеева веско заметила, что федеральное министерство «кадры вам не привезет» — многие вопросы лежат в компетенции субъектов. «Субвенции для субъектов выделяются,— заверила она.— Коллеги, у меня не было ни одного запроса от субъекта, который пишет: выделите дополнительные субвенции на материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ».

Эмилия Габдуллина