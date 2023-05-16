Депутаты спустили собак в регионы

Во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий регионам самостоятельно выбирать способ контролировать безнадзорных животных. Несмотря на практически единогласное одобрение, документ вызвал у парламентариев немало вопросов. Его формулировки так и не дают четкого ответа, можно ли усыплять бездомных собак. А зампред комитета по экологии Владимир Бурматов и вовсе признал, что текущее законодательство тоже могло бы эффективно решить проблему безнадзорных животных, если «не воровать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

В апреле поправки в ФЗ об ответственном обращении с животными внесла группа депутатов во главе с экс-министром природных ресурсов, председателем думского комитета ГД по экологии Дмитрием Кобылкиным (ЕР). Документ был разработан на фоне нескольких громких случаев нападения бездомных собак на людей. Так, 16 апреля в Оренбурге стая напала на восьмилетнего школьника; ребенок скончался.

Действующее законодательство регулирует вопрос контроля численности таких животных исключительно на федеральном уровне. Регионы должны придерживаться программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду» (ОСВВ), а любые способы умерщвления запрещены.

Поправки дают регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными — «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики»

Эта инициатива уже вызвала резкую критику со стороны зоозащитных организаций. А 16 мая документ бурно обсуждали на заседании Госдумы. Представляя поправки, депутат Евгений Марков (ЛДПР) пожурил прошлый состав Думы, принявший закон об ответственном обращении с животными. Он заявил, что руководителям субъектов дали тогда «необеспеченный мандат на выполнение обязательств» — изначально было невозможно выделить регионам достаточно денег на программы ОСВВ. «При налаженной работе приютов, пристройстве, пропаганде этого пристройства и стерилизации постоянно уменьшается необходимость вложений,— добавил зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.— Схема работает эффективно — конечно, если не воровать. А на это, как мы знаем, способен не каждый руководитель».

В законопроекте не сказано прямо, возможны ли эвтаназия и усыпление безнадзорных животных. Это вызвало недовольство депутата Нины Останиной (КПРФ). Она заявила, что в законодательстве слишком много говорится о защите животных от людей: «Пора уже ответственно заявить, что мы защищаем людей от собак, а не наоборот». Ее поддержал Бийсултан Хамзаев из «Единой России»: «Мы играем в гуманизм за чужой счет. Экоэкстремисты нападают на нас, а мы все еще хотим защищать животных, а не людей». Четкого ответ, возможно ли будет уничтожать животных, потребовал и депутат Михаил Матвеев (КПРФ).

Тем не менее этого парламентарии не услышали. И Евгений Марков, и Владимир Бурматов указали им на формулировку из законопроекта: «Порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев может быть установлен законом субъекта РФ».

Впрочем, господин Бурматов уточнил, что поправки не отменяют ст. 17 действующего закона, которая декларирует «гуманное отношение к животным без владельцев» и «предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания».

Депутат напомнил, что безнадзорные собаки не виноваты в своем положении: «Этим животным просто не повезло с людьми».

В ходе дальнейшего обсуждения депутаты сочли необходимым обсудить введение штрафов за самовыгул и отсутствие лицензии на разведение животных, а также вопрос льготных программ стерилизации. Запомнилась реплика депутата Федота Тумусова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»): он предложил крупных агрессивных собак отправлять на СВО, чтобы «эти животные там приносили пользу людям и вытаскивали раненых и разминировали участки».

Законопроект будет дорабатываться до 30 мая.

Полина Ячменникова