Глава офиса президента Украины Ермак: нам нужна конфискация российских активов

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак призвал конфисковать российские активы, которые планируется направить на восстановление Украины. Иное решение этого вопроса он посчитал проявлением слабости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

«Нам нужна конфискация российских активов. Любые другие решения являются проявлением слабости»,— написал господин Ермак в своем Telegram-канале.

Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать эти средства для восстановления Украины. Как сообщал Bloomberg, ЕС не нашел законных оснований для полной конфискации активов. Канцлер Германии Олаф Шольц вчера, 30 июня, назвал «ужасно сложным» вопрос об изъятии активов Центробанка России для восстановления Украины.

Между тем в середине июня советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина могла бы использовать часть заблокированных российских активов для оплаты госдолга. 30 июня в офисе Владимира Зеленского указали, что процесс изъятия активов РФ «активно продвигается только на Украине».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян