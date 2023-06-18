Советник Зеленского допустил оплату госдолга Украины за счет заблокированных российских активов

Советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина сможет оплатить часть госдолга за счет заблокированных российских активов. Он уточнил, что вопрос оплаты госдолга обсудят после окончания боевых действий.

«У России арестовано $350 млрд их золотовалютных резервов и $150 млрд их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ»,— сказал господин Устенко в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

Государственный долг Украины к началу мая составлял $124,3 млрд. За апрель госдолг Украины вырос на $4,4 млрд. Как поясняли в Верховной раде, после начала военного конфликта с Россией госдолг Украины в валютном эквиваленте увеличился на треть (+$31 млрд). При этом 85% от прироста составляет внешний долг, который предоставляется на «исключительно льготных условиях». Кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года.

С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать заблокированные российские активы для восстановления Украины. В мае 2023-го в Еврокомиссии сообщили о возможности использовать доход от конфискованных активов Центробанка на восстановление Украины.

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Лусине Баласян