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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 493-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 июля

Зеленский ввел санкции сроком на десять лет в отношении 291 юридического лица из России, а также более чем 190 физлиц. Директор ЦРУ Уильям Бернс непублично посетил Украину, сообщили источники The Washington Post. Киев представил ему план начала переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. Директор ЦРУ также поговорил с главой Службы внешней разведки РФ Нарышкиным. Президент Украины Зеленский заявил, что украинская армия должна «показать результаты» до саммита НАТО. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:47. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что прибыл с визитом в Киев. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня первый день председательства королевства в Совете Евросоюза.

11:37. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет в отношении 291 юридического лица из России, а также более чем 190 физлиц. Под ограничения также попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая авиасообщение с Россией.

11:33. Президент Украины Владимир Зеленский уволил семь руководителей местных администраций, в том числе глав четырех райнов Киева, из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ.

11:17. Цена газа в Европе в I полугодии упала в два раза, до $425 за 1 тыс. кубометров, следует из данных ICE.

11:15. Размещение в Польше ядерного оружия грозит его применением, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

11:14. Глава военной администрации Харьковской области (подконтрольной Украине) Олег Синегубов сообщил, что из-за обстрелов власти региона планируют объявить принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов.

10:58. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии вынужденной мерой. По его словам, это не нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

10:58. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Европа должна поддержать вступление Украины в НАТО. По его мнению, в противном случае будет сохраняться «возможность войны».

10:58. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что частная военная компания «Вагнер» в Белоруссии сможет повлиять на миграционные процессы в Европе.

10:56. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие полгода произойдут «очень важные вещи» в развитии конфликта России и Украины. Он также не исключил возможность переговоров по мирному урегулированию ситуации.

10:56. Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение.

10:55. Страны глобального Юга во время встречи в Копенгагене с представителями США, Евросоюза и Украины отказались подписывать совместные заявления, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По информации СМИ, Запад на встрече пытался добиться поддержки украинского «мирного плана», который предполагает вывод российских войск.

10:54. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна «показать результаты» до саммита НАТО, который стартует 11 июля. По его словам, контрнаступление замедлилось из-за проливных дождей.

10:54. Директор ЦРУ Бернс связался по телефону с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным по поводу мятежа ЧВК «Вагнер», сообщили источники The Wall Street Journal. Его послание было таким: «США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России».

10:53. Директор ЦРУ США Уильям Бернс непублично посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и с руководством разведки, сообщили источники The Washington Post. Киев представил главе ЦРУ свои планы, которые включают начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. По словам собеседников WP из числа украинских чиновников, Киев может согласиться «не брать Крым силой» и потребовать от России принять любые гарантии безопасности, которые Украина сможет получить от Запада.

10:52. ООН утверждает, что с июля 2022 года содействовала введению ряда исключений из санкций США, Британии и Евросоюза в отношении экспорта российских продовольствия и удобрений. Однако международная организация признает, что проблемы с нехваткой удобрений в настоящее время сохраняются.

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