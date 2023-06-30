Шольц об изъятии российских активов: это ужасно сложно

Канцлер Германии Олаф Шольц посчитал «ужасно сложным» вопрос об изъятии активов Центробанка России для восстановления Украины. По его словам, поиском законного решения занимается Еврокомиссия, однако «зрелого» варианта пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как. Поэтому я считаю, что нужно тщательно изучить очень много очень разных фактических вызовов и понять, что вообще возможно. Никто не может в настоящий момент поддержать что-то конкретное»,— сказал господин Шольц на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Сейчас, по словам господина Шольца, «нет предложения, которое сейчас было бы зрелым для его принятия на законодательном уровне».

Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать эти средства для восстановления Украины. Как сообщал Bloomberg, ЕС не нашел законных оснований для полной конфискации активов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян