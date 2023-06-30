Моравецкий: Польша хочет разместить у себя ядерное оружие США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на склады с тактическим ядерным оружием России в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing»,— сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Господин Моравецкий отметил, что окончательное решение будет зависеть от американских партнеров.

Программа НАТО по ядерному обмену предполагает, что ядерные боеголовки предоставляются государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. Программа является частью политики альянса по ядерному сдерживанию. С ноября 2019 года в рамках обмена ядерное оружие США находится на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

В марте Владимир Путин объявил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. По словам президента, 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 9 июня на встрече с президентом Белоруссии господин Путин сказал, что размещение ядерного оружия начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него — 7–8 июля.

В феврале 2023 года сообщалось, что Польша надеется с помощью США сформировать крупнейшую армию в Европе. Тогда глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказала, что в 2023 году Польша намерена потратить на военные нужды 4% ВВП и удвоить численность вооруженных сил, доведя ее до 300 тыс. человек.

Подробнее о российском ядерном оружии в Белоруссии — в материале «Ъ» «Под подписку о невывозе».

Полина Мотызлевская