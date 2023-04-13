Польше требуется больше

Поездка премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в США оказалась богатой на громкие заявления. Отчасти ему подыграл президент Франции Эмманюэль Макрон, призвавший добиваться большей автономии Европы от Америки. Господин Моравецкий подобные мысли коллеги по Евросоюзу счел вредными и, наоборот, призвал ЕС и США максимально сблизиться. «Старая Европа» за последние десятилетия не раз фатально ошибалась, а потому пришло время послушаться «новую Европу» во главе с «новым лидером» Польшей, отметил Матеуш Моравецкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Еще когда Матеуш Моравецкий только собирался в многодневный визит в США, стало понятно, что в Вашингтоне он будет говорить об особой роли Варшавы в нынешней геополитической ситуации. Как-никак Польша, где недавно с официальным и первым за долгое время анонсированным визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский (см. “Ъ” от 6 апреля), остается одной из ключевых стран Запада с точки зрения глобального противостояния с Россией. И эту особую роль республики в преддверии предстоящих в 2023 году парламентских выборов нынешние польские власти стараются подчеркнуть при любом подходящем случае. Однако в США у господина Моравецкого подобная презентация вышла даже острее и ярче, чем, возможно, он сам планировал.

Помог ему, вряд ли на то рассчитывая, президент Франции Эмманюэль Макрон, побывавший на прошлой неделе в Китае и в последние дни с особым усердием взявшийся за продвижение своей идеи большей самостоятельности Европы от США. По мнению французского лидера, Европа должна сопротивляться перспективе стать «вассалом Америки». «Быть союзником не означает быть вассалом»,— на разные лады повторял господин Макрон одну и ту же мысль, рассуждая о месте ЕС и Франции в контексте противостояния США и Китая. Он уверен, что Европа должна «укреплять стратегическую автономию» от Штатов.

Матеуш Моравецкий, отправляясь в Вашингтон, видимо, счел слова Эмманюэля Макрона хорошей отправной точкой и заявил: «Вместо того чтобы строить стратегическую автономию от Соединенных Штатов, я предлагаю стратегическое партнерство».

В том же духе премьер Польши продолжил и по прибытии в США. «Не вижу альтернативы созданию еще более тесного союза с американцами. Если страны к западу от Польши понимают это меньше, то, вероятно, это все из-за исторических обстоятельств»,— объяснил геополитические разногласия на континенте господин Моравецкий.

Как отметило издание Politico, в отличие от Франции, которая «десятилетиями возмущалась зависимостью Европы от США в сфере безопасности», Польша — «один из самых верных союзников Америки на континенте». Варшава долгое время добивалась размещения американских войск на своей территории, а недавно заключила новые контракты на поставки вооружений из США, в том числе подписала сделку на €1,4 млрд на покупку партии танков Abrams.

Агентство Reuters напомнило, что Варшава заказала у Вашингтона 250 новейших Abrams в дополнение к 116 модернизированным танкам. «Я получил подтверждение, что самое позднее к июню 14 танков Abrams будут доставлены в Польшу»,— заявил Матеуш Моравецкий, отметив, что американские боевые машины заменят старые советские танки, которые Польша передала Украине.

Одной лишь покупки новых вооружений, по мнению премьера, недостаточно. Выступая 12 апреля в США, он заверил, что Варшава хочет стать главным сервисным центром для американских Abrams в Европе.

«Мы также стремимся к тому, чтобы производство сердечников для боеприпасов с обедненным ураном для Abrams было размешено в Польше»,— добавил он.

«Я рад, что предложение о еще более глубоком стратегическом партнерстве находит такую благодатную почву здесь, в США. Потому что мы знаем, что существуют различные концепции, сформулированные другими в Европе, которые создают больше угроз, больше вопросительных знаков, больше неизвестных»,— продолжал заочную полемику с президентом Франции господин Моравецкий.

Решимости польскому премьеру, конечно, придавал тот факт, что его страна оказалась ключевым логистическим звеном в цепочке западной помощи Украине. Это подчеркивает геополитическое значение Польши и помогает ей несколько подправить свой имидж, подпорченный в последние годы из-за претензий со стороны Брюсселя в отходе Варшавы от демократических стандартов. Более того, проявляя максимальную активность в противостоянии с Россией, Польша претендует на роль передового отряда и европейского лидера Запада в украинском конфликте.

«Старая Европа верила в договоренности с Россией. И старая Европа провалилась»,— сказал господин Моравецкий на пресс-конференции с вице-президентом Камалой Харрис (из-за отъезда президента Джо Байдена в Ирландию она оказалась самым высокопоставленным чиновником, с которым премьеру Польши удалось переговорить в США). «Но есть новая Европа — Европа, которая помнит, каким был русский коммунизм. И Польша — лидер этой новой Европы»,— заявил Матеуш Моравецкий.

И пока премьер презентовал Польшу в этом качестве в Вашингтоне, в Варшаве гнули ту же линию. Советник президента страны Анджея Дуды по внешней политике Марчин Пшидач заявил польскому радио Zet: «Я абсолютно не согласен с президентом Макроном. Мы считаем, что в Европе нужно больше Америки». По его мнению, цель высказываний президента Франции о стратегической автономии — «разорвать связи между Европой и США».

Не исключено, что столь жесткая риторика польских властей связана с предстоящими в конце 2023 года парламентскими выборами.

Во всяком случае, нынешнее руководство республики уже не раз перед всеобщим голосованием прибегало к тактике противопоставления своей страны партнерам по Евросоюзу из западной части континента.

Впрочем, «старая Европа» пока остается непреклонна. Несмотря на все заслуги Польши перед западным миром, претензии Брюсселя к Варшаве из-за нарушения ею демократических стандартов сохраняются. 13 апреля стало известно, что Еврокомиссия отклонила запрос польских властей, которые пытались снять с республики штрафы в размере €1 млн в сутки за невыполнение условия по ликвидации Дисциплинарной палаты судей. Еще в июле 2021 года суд ЕС обязал Польшу прекратить применение норм, позволяющих этой палате лишать судей неприкосновенности. Варшава это требование отвергла, из-за чего с ноября 2021 года с нее начали взимать штрафы. Однако из-за того, что платить их Польша отказывается, отчисления списываются из средств, предусмотренных для страны фондами Евросоюза. В прошлом году штрафы были поставлены на паузу, однако, рассмотрев ситуацию заново, Еврокомиссия пришла к выводу: Варшава решение суда ЕС до сих пор не выполнила, поэтому списания возобновятся, а средства республики из фондов останутся заморожены.

Алексей Забродин