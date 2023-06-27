Под подписку о невывозе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «большая часть» российского тактического оружия, которую планировалось разместить на территории его страны, уже «завезена». Обслуживают это оружие, по его словам, российские военные, а охраняют россияне и белорусы вместе. Размещение на территории Белоруссии российского ядерного оружия Александр Лукашенко назвал «гарантией безопасности» своей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко во время встречи с военными в Минске

Фото: Reuters Александр Лукашенко во время встречи с военными в Минске

Фото: Reuters

Во вторник Александр Лукашенко прокомментировал не только переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, но и ход сотрудничества с Россий в военно-ядерной сфере. Прежде всего он поспешил заверить, что перемещающиеся на территорию Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» не будут иметь отношения к охране завозимого в страну тактического ядерного оружия из России.

«Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия — не буду говорить сколько,— большая часть завезена в Беларусь. Охраняют россияне и белорусы»,— привело его слова белорусское информационное агентство БЕЛТА.

«Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача,— повторил белорусский лидер.— И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами».

При этом он сообщил, что обслуживают объект российские военные, а белорусские им «помогают». «У нас опыта такого нет. …Оказывается, это мероприятие непростое»,— признал господин Лукашенко, не уточнив, где именно на территории его страны размещены российские ядерные боезаряды.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что они будут храниться в нескольких восстановленных с середины 1990-х специальных хранилищах.

«Поставка ядерного оружия, что еще, может быть, наши люди не очень понимают, это гарантия нашей безопасности,— продолжил Александр Лукашенко во вторник согласно агентству БЕЛТА.— Он (президент РФ Владимир Путин — “Ъ”) отдал ракеты к "Искандерам". И поставил новейший "Искандер" с завода. Поэтому, чтобы вы понимали, это наша безопасность».

Советское ядерное оружие хранилось на территории Белоруссии до 1996 года. В июне 2022 года Александр Лукашенко впервые публично попросил Владимира Путина о переоборудовании белорусских самолетов и обучении экипажей работе с ядерными боеприпасами. «Нас очень беспокоят полеты самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки»,— сказал он тогда, призвав российского коллегу «рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи». Президент РФ ответил согласием, напомнив, что «в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов (боезарядов.— “Ъ”)». В декабре лидеры двух стран объявили, что самолеты ВВС Белоруссии уже переоборудованы для применения боеприпасов со специальной боевой частью, а экипажи проходят переподготовку. В марте 2023 года Владимир Путин привел дополнительные подробности, сообщив, что Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер» и достраивает хранилище для ядерных боезарядов. В мае РФ и Белоруссия подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия на белорусской территории, а Александр Лукашенко рассказал о начале процесса перемещения на территорию его страны соответствующих вооружений. В середине июня Владимир Путин подтвердил, что первые заряды доставлены в Белоруссию.

24 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что «ни Минск, ни Москва никоим образом не нарушают ни одно международное обязательство, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия».

«Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника. Это в полной мере обеспечивает выполнение упомянутых мной обязательств»,— подчеркнул глава МИД РФ.

США, по словам Сергея Лаврова, «не вчера, не позавчера, а многие десятилетия назад разместили свое тактическое ядерное оружие на территории пяти стран—членов НАТО в рамках программы, которую они называют "совместные ядерные миссии"», «обучая военнослужащих этих неядерных стран обращению с таким оружием». «Мы многократно призывали США убрать тактическое ядерное вооружение на собственную территорию в ответ на призывы Вашингтона обсуждать ограничения на этот вид вооружений»,— продолжил глава МИД РФ.

Россия, как следует из его комментария, «долгие годы» была готова к обсуждению этой темы, но при одном условии: «Американцы, как и мы, должны были оставить свои тактические ядерные боеприпасы на собственной территории и ликвидировать инфраструктуру применения ядерного оружия, созданную на территории пяти неядерных государств». Однако США, по его словам, на это не пошли.

«Когда различные западные деятели, включая президента США, представителей НАТО, заявляют, что это абсолютно неприемлемые, безответственные действия России и Белоруссии (сотрудничество в военно-ядерной сфере.— “Ъ”), это означает только одно — колониальное мышление. Им можно все, что захотят, а нам — только то, что они "позволят"»,— заявил он.

На минувшей неделе президент США Джо Байден выступил с громким заявлением о «реальности» угрозы применения Владимиром Путиным тактического ядерного оружия. «Когда я пару лет назад говорил здесь, что меня беспокоит высыхание реки Колорадо, на меня все смотрели как на сумасшедшего (сейчас уже общепризнано, что река пересыхает.— “Ъ”). Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь, что Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально»,— сказал он. Ранее хозяин Белого дома назвал «совершенно безответственным» решение властей РФ разместить свое ядерное оружие на территории Белоруссии.

С критикой действий Москвы и Минска неоднократно выступали и представители других стран, преимущественно западных.

При этом в НАТО в середине июня лишь заявили, что отследили «приготовления» к размещению российского ядерного оружия на территории Белоруссии, но не подтвердили заявления российских и белорусских официальных лиц о том, что часть его доставлена.

Обеспокоенность в связи с действиями Москвы и Минска высказала на недавнем заседании Совета безопасности ООН и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. «Объявленное размещение российского тактического ядерного в Белоруссии и сопутствующая риторика усилили региональную напряженность. Мы призываем все вовлеченные стороны действовать ответственным образом и в соответствии с международными обязательствами. Вновь подтверждаем, что любые угрозы применения ядерного оружия неприемлемы»,— заявила она.

Елена Черненко