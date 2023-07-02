Месть оскорбленного гения

Имя Чхве Чин Cука за пределами Южной Кореи известно только специалистам. В своей же стране он долгое время был одним из самых почитаемых граждан. Сейчас он в тюрьме, а его имя проклинают с тем же энтузиазмом, с которым еще недавно восхваляли. Он стал предателем, пытавшимся перевести самые современные технологии в Китай. И все потому, что посчитал, что на родине его не слишком ценят.

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Штаб-квартира Samsung Electronics в Южной Корее

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В середине июня мировые СМИ со ссылкой на южнокорейскую прокуратуру сообщили об аресте в то время высокопоставленного экс-сотрудника Samsung, уличенного в краже технологий с целью постройки в Китае копии завода Samsung по производству чипов. Но если в мире новость подали как некоторого рода курьез (ну кто всерьез будет пытаться воспроизвести в Китае завод Samsung), то в самой Южной Корее к ней отнеслись вполне серьезно. Особенно после того, как стало известно имя арестованного — Чхве Чин Сук. Ведь если кто в Корее (да и во всем мире) и мог провернуть такую операцию, то только он — человек, стоявший у истоков создания индустрии чипов в стране, способствовавший ее прогрессу и обладающий непререкаемым авторитетом у коллег и подчиненных, готовых по его зову отправиться куда угодно. Даже в Китай.

Отец корейского чипового чуда

Как жил и чем занимался Чхве Чин Сук до 1984 года, никто, кроме совсем близких ему людей, видимо, не знает. Но это мало кого интересует. Главное, что в 1984 году, когда Samsung открыл свой первый завод по производству чипов памяти, он пришел на работу в компанию и стал для нее совершенно незаменимым человеком.

Коллеги называют его гением. Гением узконаправленным. Его «конек» — операционные технологии создания микрочипов. Собственно, весь последующий прогресс Samsung в этом направлении так или иначе связан с Чхве. За 17 лет в Samsung Чхве дорос до руководства департаментом операционных технологий и должности вице-президента компании.

О Чхве говорят как о человеке амбициозном и любящем побеждать в сложных ситуациях. Возможно, поэтому в 2001 году он принял предложение сменить работу. Лидера южнокорейского рынка микропроцессоров, Samsung, Чхве сменил на куда менее известную компанию Hynix — подразделение Hyundai.

В начале 2000-х годов ее положение было почти критическим. Попытки догнать лидера рынка проваливались. Компания несла колоссальные финансовые потери из-за спада на рынке.

Чхве, возглавивший в Hynix производство чипов, совершил чудо. Он сумел улучшить эффективность производственного процесса, причем без дополнительных расходов.

«Благодаря ему Hynix осталась конкурентоспособной без серьезных дополнительных инвестиций, именно благодаря его знаниям и умениям»,— рассказывал о Чхве один из его коллег по компании.

Чхве помог и отбить попытку поглощения со стороны американского конкурента — Micron. В переговорах с акционерами Чхве был достаточно убедителен, чтобы уговорить их не продавать акции. Для некоторых же достаточно было знать, что самым перспективным направлением в Hynix занимается именно он.

Обиженный и оскорбленный гений

Награды едва ли не сыпались на Чхве. В 2009 году он был удостоен одной из самых высоких наград страны — Ордена за заслуги в области промышленности. До этого, в 2007 году, Чхве Чин Сук был вознагражден самой компанией: он стал членом совета директоров и главным технологическим директором компании. Предполагалось, что в дальнейшем он возглавит Hynix.

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Фото: The Dong-A Ilbo Чхве Чин Сук

Фото: The Dong-A Ilbo

Вакансия образовалась через три года. Но гендиректором стал другой. Чхве покинул компанию в полном соответствии с местной корпоративной традицией: если начальником становится коллега или подчиненный, единственный выход — отставка.

Чхве покинул Южную Корею и открыл собственную консультационную компанию — Jin Semiconductor. Выбор сферы деятельности и места регистрации компании не были случайными. В отличие от Южной Кореи, где на китайцев смотрят с опаской и недоверием, Сингапур, население которого более чем на 74% состоит из этнических китайцев, давно стал одним из мостов между Китаем и остальным миром.

У Чхве было много знакомых и потенциальных партнеров в Китае. Ему было кому предложить построить в Китае завод по производству чипов, который смог бы выпускать продукцию, качеством не уступающую самсунговской. Было и чем подкрепить свое предложение.

В том, что касалось производства чипов, у Чхве была репутация волшебника. А в его Jin Semiconductor работали тщательно подобранные сотрудники, ранее трудившиеся на Samsung и Hynix.

Учитывая его опыт работы на двух ведущих производителей чипов в Южной Корее, неудивительно, что один из его китайских партнеров в интервью FT называл его тем самым «технологическим лидером, столь необходимым» китайской промышленности.

«Он обещал, что поможет преодолеть нам отставание в развитии и производстве полупроводников»,— говорил тот китайский коллега.

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Фото: Kim Min-hee / Kyodo News / Pool / Reuters Завод Hynix в Южной Корее

Фото: Kim Min-hee / Kyodo News / Pool / Reuters

Чхве, возможно, не объяснил потенциальным партнерам, как именно он собирается довести до совершенства качество чипов на новом заводе. Но об этом прекрасно были осведомлены многие сотрудники Jin Semiconductor. Им было приказано собирать всю возможную информацию о заводах Samsung в Южной Корее. Целью Чхве было строительство точной копии передового южнокорейского завода в сердце Китая.

Чхве намеревался в мельчайших подробностях скопировать существующий завод Samsung. Иначе зачем бы ему надо было воровать поэтажные планы завода с расположением в том числе и административных офисов.

Для пущего унижения Чхве, как говорят в прокуратуре, выбрал место для строительства завода аккурат напротив уже существующего завода Samsung в Сиане.

Если друг оказался вдруг

Об уважении, которое несмотря ни на что в Корее питают к профессиональным качествам Чхве Чин Сука, свидетельствует хотя бы тот факт, что никто — ни в прокуратуре, ни в прессе, ни в экспертной среде — похоже, не сомневается в том, что затея Чхве закончилась бы успехом. Если бы не обстоятельства, никак от чипового гения не зависевшие: его подвели партнеры.

Первоначальная договоренность о финансировании строительства завода в Сиане Jin Semiconductors заключила с Foxconn. По данным прокуратуры, тайваньская компания обещала вложить в проект Чхве $6 млрд и некоторое время ежемесячно выплачивала Jin Technologies несколько миллионов долларов. А потом неожиданно разорвала контракт без объяснений.

Возможно, в компании узнали, что завод краденый. Возможно, в Foxconn в итоге посчитали, что строительство завода в условиях растущих сложностей в отношениях Китая, Тайваня, США и Южной Кореи не стоило свеч даже при том, что игрок — сам Чхве Чин Сук. В самой Foxconn никак ситуацию не объясняют.

Чхве предательство Foxconn не остановило, и он принялся искать новых инвесторов. Удача ему улыбнулась: в проект решило вложиться правительство города Чэнду. Была зарегистрирована новая компания — CHJS High Technologies. Еще одним ее инвестором стало правительство Гуанчжоу.

Но и эта затея закончилась неудачей. Причем в этом случае прямой причиной краха стали американские санкции.

Как выяснилось, даже такому гуру производства чипов, как Чхве, для выполнения задуманного необходимы сторонние технологии. Зарегистрированной в Китае CHJS они недоступны, а без них весь план был невыполним.

CHJS пришлось признать, что выпускаемые ею чипы будут сравнимы не с передовыми наработками Samsung, а с вполне обычными китайскими чипами. В результате на проект южнокорейскому бизнесмену удалось собрать всего $350 млн вместо необходимых миллиардов. Компания оказалась на грани банкротства, а ее сотрудникам месяцами не платят зарплату.

Жертва прокурорского произвола

В мае Чхве вернулся на родину и вскоре был арестован по обвинению в промышленном шпионаже. Прокуратура не скрывает, что собирается превратить дело в показательное, времена сейчас такие.

такие.

«Масштаб преступления и нанесенный ущерб не сопоставимы ни с одним из предыдущих дел об утечке технических данных,— говорится в обвинительном заключении.— Если бы местный завод был скопирован и начал массовое производство схожих по качеству продуктов в Китае, это принесло бы невосполнимые потери (южнокорейской.— “Ъ”) индустрии полупроводников».

Сам Чхве, находящийся в тюрьме, общается с внешним миром через адвоката. Он отвергает все обвинения и считает себя совершенно невиновным.

«То, о чем говорит прокуратура, не имеет ничего общего с тем, как создаются или производятся микрочипы. К примеру, есть публичные инжиниринговые стандарты по созданию чистых помещений, это не что-то, чем обладает только Samsung,— говорит его адвокат Ким Пхиль Сун.— Чертеж фабрики? Вы можете сделать скриншот Google Maps, и эксперты будут точно знать, где что находится».

Чхве уверяет, что не приказывал красть технологии Samsung. Но многие эксперты уличают его и адвоката в лукавстве.

Информация об оптимальных условиях чистых помещений и расположении помещений на заводе имеет критическое значение для достижения тех показателей, которых хотел добиться Чхве и которых от него ожидали в Китае, и считается служебной тайной.

Дата начала показательного процесса назначена на 12 июля. Ожидается, что приговор будет максимально суровым, чтобы стать своего рода фактором сдерживания: уж если самому Чхве не простили предательства, то что будет ожидать тех, кто не имеет таких заслуг перед отечеством?

Андрей Келекеев