Три звезды — три сложных повести

Всю историю южнокорейской компании Samsung можно разделить на три этапа. Компания, основанная почти сто лет назад южнокорейским фермером, дважды должна была прекратить свое существование. Однако каждый раз ей удавалось возродиться и стать еще могущественнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира Samsung Electronics в Сеуле

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Штаб-квартира Samsung Electronics в Сеуле

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Горят склады, горят заводы

История Samsung начинается в 1930-е годы — эпоху, когда Корея была единой, но находилась под оккупацией Японии. Колониальный период в истории Кореи характеризовался, с одной стороны, тотальной дискриминацией корейцев, а с другой стороны — мощнейшим экономическим подъемом. Сельское хозяйство, тогдашний столп экономики, было значительно модернизировано. Наконец, в стране фактически зародилась промышленность — на смену десяткам заводов пришли тысячи.

В таких условиях в 1938 году выходец из фермерской семьи Ли Бён Чхоль основывает в городе Тэгу собственную компанию — Mitsubishi Trading Company на японский манер или Samsung Sanghoe — на корейский. Во времена, когда всех корейцев чуть ли не насильно заставляли менять собственные имена на японские, в двойственности названия компании не было ничего удивительного. Дословно Samsung в переводе с корейского означает «три звезды». В переносном смысле оно значит нечто могущественное и бесконечно сияющее. Это было почти дословным переводом слова Mitsubishi.

Несмотря на громкое название, компания Ли Бён Чхоля представляла собой всего лишь небольшой склад, который торговал рисовой мукой собственного производства, рисом, сахаром, макаронами, а также сушеной рыбой и морепродуктами.

Многое из этого выращивалось и производилось либо в самом Тэгу, либо в его окрестностях. Кроме того, часть товаров Samsung экспортировалась в Маньчжурию. И в этом тоже не было ничего удивительного. Маньчжурия была марионеточным государством, подконтрольным Японии. И почти все, что производилось Кореей, затем вывозилось в Маньчжурию. Однако, в отличие от подавляющего большинства соотечественников, Ли Бён Чхолю удалось в условиях тотального контроля японских властей наладить независимый канал поставок своих товаров в Маньчжурию и Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель компании Samsung Ли Бён Чхоль начинал скромно — с торговли продовольственными товарами

Фото: Yonhap / AP Основатель компании Samsung Ли Бён Чхоль начинал скромно — с торговли продовольственными товарами

Фото: Yonhap / AP

Торговля продуктами приносила Бён Чхолю немалую прибыль, а Вторая мировая война положила конец колониальному владению японцев в Корее. Даже разделение страны на две зоны ответственности между Советским Союзом и США, казалось, не могло помешать росту компании. И Бён Чхоль решает сделать следующий шаг в ее развитии. В 1947 году Samsung впервые переезжает в Сеул.

Переезд компании из провинциального городка в столицу будущей Южной Кореи (та появится на карте мира в августе 1948 года) демонстрировал серьезность намерений Ли Бён Чхоля. Предприниматель занялся расширением бизнеса. В частности, выкупил завод по производству алкогольных напитков — рисовая водка и пиво пользовались огромной популярностью у американских военных, высадившихся в Корее после капитуляции Японии. К концу 1950-х годов Бён Чхоль надеялся наконец выйти на международный рынок, начав торговать со странами Америки.

Но уже в 1950 году началась корейская война, которая забрала у Бён Чхоля всё — как заводы, так и склады компании были сожжены или разграблены. А самому предпринимателю пришлось бежать из Сеула, чтобы остаться в живых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корейская война (1950-1953 г.г.) едва не погубила компанию Ли Бён Чхоля, его предприятия в Сеуле были уничтожены. На фото: силы ООН отбивают Сеул у северокорейцев (сентябрь 1950 года)

Фото: Max Desfor / AP Корейская война (1950-1953 г.г.) едва не погубила компанию Ли Бён Чхоля, его предприятия в Сеуле были уничтожены. На фото: силы ООН отбивают Сеул у северокорейцев (сентябрь 1950 года)

Фото: Max Desfor / AP

Горе от добра

Ли Бён Чхолю предстояло начать все с начала. Однако потери, которые он понес из-за войны, не позволяли строить масштабный бизнес в одиночку. Он объединился с другим предпринимателем — Чо Хонг Джаем. В январе 1951 года они регистрируют в Пусане новую торговую компанию — Samsung Trading Corporation. Но и на этот раз через пару лет Бён Чхоль возвращает свой бизнес в Сеул.

В 1954 году в Тэгу начинает работать первая текстильная фабрика Samsung — крупнейшая на тот момент в стране. А в августе 1955 года в Пусане появляется сахарный завод Samsung.

Оба завода становятся отправными точками в истории новых подразделений Samsung. Партнерство с Хонг Джаем оказалось недолгим — уже через несколько лет из-за разногласий он вышел из Samsung Trading Corp., а их совместное предприятие разделилось на несколько компаний. Так родились Hyosung Group, Hankook Tire и, наконец, Samsung Group.

Скорее всего, Бён Чхолю не удалось бы столь быстро отстроить свою корпорацию, если бы не покровительство властей. Правительство Южной Кореи, стремясь обеспечить стране как можно большие темпы роста экономики и провести ее индустриализацию, предоставляло всевозможную поддержку крупным промышленным компаниям. Их ограждали от внешней конкуренции, предоставляли займы и льготы. Благодаря этому Samsung охватывала все новые для себя рынки.

В конце 1950-х годов компания приобрела три крупнейших коммерческих банка Кореи, а также страховую компанию и фирмы, производившие цемент и удобрения.

В списке направлений деятельности Samsung появились логистика, недвижимость, ритейл, страхование и торговля ценными бумагами.

Бён Чхоль стал одним из самых влиятельных людей в стране. Настолько, что был приближенным самого президента Ли Сын Мана. По иронии судьбы, именно это чуть не привело к очередному краху Samsung.

В апреле 1960 года в Южной Корее начались массовые протесты против Ли Сын Мана. Его обвинили в фальсификации президентских выборов. 84-летний правитель сумел победить в них с результатом 100% голосов. Просто потому, что он был единственным кандидатом. Народ требовал проведения повторных выборов и ухода авторитарного правителя. В итоге то, что начиналось как мирные протесты, через год вылилось в военный переворот и приход к власти генерала Пак Чжон Хи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фальсификация результатов президентских выборов 1960 года вызвала в стране массовые протесты

Фото: AP Фальсификация результатов президентских выборов 1960 года вызвала в стране массовые протесты

Фото: AP

Сам Бён Чхоль был обвинен в уклонении от уплаты налогов, незаконных спекуляциях и незаконном спонсировании кампании Ли Сын Мана. Во время переворота бизнесмен был в Японии, а потому избежал ареста. Позднее он встретился с новым президентом. По итогам встречи Чхоль был амнистирован, а взамен должен был передать часть своего бизнеса правительству и построить завод удобрений. Обещание было выполнено: компания стала одним из промышленных гигантов Кореи, а в конце 1960-х годов Samsung впервые задумалась о переходе на выпуск электронной техники.

Вечное сияние корейского фермера

В январе 1969 года была учреждена Samsung Electric Industries. Однако, несмотря на то что Бён Чхоль был одним из самых могущественных промышленных магнатов Кореи, никакого опыта в сфере электроники у него не было. А потому, чтобы освоить эту сферу, он решил, как и в случае с созданием Samsung Trading Corp., прибегнуть к помощи более опытных партнеров. Вот только на этот раз им оказался не кто-то из соотечественников, а японцы.

Уже в декабре 1969 года Samsung Electric подписывает соглашение о создании совместного предприятия с Sanyo и Sumitomo. Оно занялось выпуском телевизоров, калькуляторов, холодильников, кондиционеров и стиральных машин. И именно это СП — прямой предшественник Samsung Electronics.

В 1970 году Samsung создает совместное предприятие еще с одной японской корпорацией — NEC и начинает выпуск бытовой и аудио- и видеотехники. Это СП позднее станет Samsung SDI — подразделением группы по производству дисплеев и аккумуляторов.

А в 1973 году Samsung и Sanyo создали Samsung-Sanyo Parts, предшественницу Samsung Electro-Mechanics.

Партнерство Бён Чхоля с японскими корпорациями, разумеется, вызывало ярое недовольство корейских производителей, которые даже обратились к правительству страны с требованием запретить Samsung создавать СП с японцами. В конце концов, те еще совсем недавно были колонизаторами Кореи, а теперь могли подмять под себя корейский рынок электроники и бытовой техники. Для таких гигантов, как Sanyo и NEC, это не составило бы труда, учитывая технологическую отсталость корейских производителей. Успокоить представителей корейской промышленности удалось, лишь когда правительство и Бён Чхоль пообещали, что вся продукция Samsung в этой сфере будет отправляться исключительно на экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 80-х годах прошлого столетия компания Samsung была уже одним из лидеров рынка бытовой электроники

Фото: Roland Neveu / Gamma-Rapho / Getty Images В 80-х годах прошлого столетия компания Samsung была уже одним из лидеров рынка бытовой электроники

Фото: Roland Neveu / Gamma-Rapho / Getty Images

Это обязательство никак не помешало Samsung стать одним из мировых лидеров на рынке электроники. Более того, еще в 1970-е годы компания Ли Бён Чхоля перешла от черно-белых телевизоров и чайников к более сложным технологиям. В 1974 году компания приобретает 50-процентную долю в разработчике полупроводников Korea Semiconductor — одном из пионеров корейского сектора производства микросхем. А позднее Samsung поглотила Korea Telecommunications — производителя электронных систем коммутации. Эти две покупки в итоге привели к созданию полупроводникового подразделения Samsung.

В 1978 году Ли Бён Чхоль создает аэрокосмическое подразделение Samsung, а в 1985 году появляется и Samsung Data Systems — поставщик корпоративных услуг в области информационных технологий, включая консультационные, технические услуги и услуги аутсорсинга.

В 80-е годы компания работает над созданием своего первого мобильного телефона. Вот только это детище Samsung станет символом уже новой эры в истории компании — без Ли Бён Чхоля.

Основатель южнокорейского технологического гиганта умер в 1987 году, всего за год до выхода на рынок мобильного телефона Samsung SH-100.

Первый телефон от Samsung стал откровенным провалом. Господство корейского производителя на этом рынке настанет гораздо позже — лишь в 2012 году, когда Samsung впервые удастся обойти по объему продаж Nokia, лидера по этому показателю с 1998 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последние десятилетия корейская корпорация стала крупным производителем чипов памяти. На фото: президент Samsung Electronics Хван Чан Гю демонстрирует одни из продуктов компании (2006 год)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters В последние десятилетия корейская корпорация стала крупным производителем чипов памяти. На фото: президент Samsung Electronics Хван Чан Гю демонстрирует одни из продуктов компании (2006 год)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

А вот на рынке полупроводников, в разработку которых Samsung вкладывал миллиарды долларов начиная еще с середины 1980-х годов, корейская компания вышла в мировые лидеры уже в начале 1990-х. В 1992 году Samsung стал крупнейшим производителем чипов памяти, а на рынке микрочипов компания тогда уступала лишь американской Intel.

Так небольшой продовольственный магазин корейского фермера в провинциальном городе окончательно превратился в высокотехнологичную корпорацию, насчитывающую десятки подразделений в самых разных отраслях промышленности.

Кирилл Сарханянц