В Корее арестован бывший топ-менеджер Samsung за попытку создать копию завода компании в Китае

Прокуратура Сувона предъявила обвинения бывшему исполнительному директору Samsung за кражу документов компании с целью постройки собственного завода по выпуску микрочипов в Китае, сообщает The Korea Herald. Этот завод стал бы точной копией промышленного объекта Samsung и был бы расположен неподалеку от оригинала.

В период с августа 2018 года по начало 2019 года бывший топ-менеджер, имя которого не называется, украл чертежи восьми этажей завода Samsung с указанием размещения ключевого оборудования, а также документы, описывающие технологии, необходимые при производстве микрочипов. Все это он передал собственному подрядчику, который должен был построить завод в 1,5 км от завода Samsung в китайском Сиане. Согласно заявлению прокуратуры района Сувон, которое приводит AP, ущерб от кражи технологий мог бы составить $233 млн.

По данным южнокорейской прокуратуры, обвиняемый проработал в Samsung 18 лет. Позднее в течение десяти лет занимал руководящие должности в компании SK Hynix, которая также специализируется на производстве микросхем. После увольнения мужчина создал собственное производство чипов в Китае и Сингапуре при поддержке китайских и тайваньских инвесторов. Работать к нему в компанию пришли более 200 специалистов из Samsung и Hynix. Помимо топ-менеджера обвинения были предъявлены еще шестерым людям, нанятым для строительства завода и «активно участвовавшим» в краже технологий. Однако они пока избежали ареста.

Кирилл Сарханянц, Милена Костерева