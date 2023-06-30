Губернатор Беглов заявил об отсутствии оснований для изъятия активов Пригожина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не видит оснований для преследования в городе структур, управляющихся создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а также для изъятия активов предпринимателя. Об этом он рассказал в эфире телеканала «78».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии открытия Международного военно-морского салона в Кронштадте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии открытия Международного военно-морского салона в Кронштадте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Почему они должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы»,— заявил господин Беглов. Он также напомнил о словах президента Владимира Путина о выборе для бойцов ЧВК «Вагнер»: им предложили «уйти в Беларусь», вернуться к мирной жизни или подписать контракт с Минобороны.

Александр Беглов также прокомментировал личный конфликт с Евгением Пригожиным, назвав его причиной «грязный бизнес, алчных дельцов, которых хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства». Он добавил, что в начале это даже удавалось.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударах по тыловым лагерям ЧВК, а затем объявил «марш справедливости» против «тех, кто уничтожает русских солдат». Утром 24 июня «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице в Санкт-Петербурге оцепили силовики, там прошли розыскные мероприятия. По данным СМИ, возле петербургской гостиницы «Трезини» также была найдена «Газель», наполненная коробками с деньгами. Пресс-служба Евгения Пригожина подтвердила информацию о деньгах и заявила, что силовики их изъяли.

В понедельник, 26 июня, «ЧВК Вагнер Центр» объявил о продолжении работы в Санкт-Петербурге. 28 июня на подземной парковке гостиницы в Санкт-Петербурге был также найден микроавтобус с деньгами. По данным СМИ, речь идет о четырех миллиардов рублей наличными.

Подробнее о ситуации с ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

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