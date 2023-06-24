Возле гостиницы «Трезини» в Петербурге нашли «Газель» с коробками наличных

В субботу, 24 июня, во время обысков во дворе гостиницы «Трезини» на Васильевском острове, которую связывают с основателем «ЧВК Вагнер», петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, была обнаружена грузовая «Газель», заполненная коробками с наличными деньгами. Это заметил корреспондент «Ъ-СПб».

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Обыски в Академическом переулке, по данным «Фонтанки», проводили сотрудники ФСБ вместе со спецназом. Как сообщают СМИ, в отеле может располагаться офис господина Пригожина.

По оценкам журналистов, силовики изъяли по меньшей мере несколько десятков миллионов рублей. Коробки с деньгами, не став пересчитывать содержимое на месте обнаружения, обклеили липкой лентой.

Позднее пресс-служба Евгения Пригожина подтвердила информацию о деньгах. Сам господин Пригожин в аудиосообщении заявил, что у него обнаружена «Газель» и два автобуса, в которых лежали денежные средства, положенные на зарплаты, а также на выплату так называемой компенсации «груз 200» и другие цели. Он отметил, что ЧВК «Вагнер» за 10 лет работы всегда использовала именно наличные деньги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рано утром 24 июня сотрудники силовых ведомств также оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Петербурге. Кроме этого, оцепление было замечено возле ЖК «Северный Версаль», где предположительно проживает Евгений Пригожин.

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