«ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге продолжит работу

Несмотря на ситуацию, сложившуюся вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» после событий 23–24 июня, «ЧВК Вагнер Центр», расположенный на Зольной улице в Санкт-Петербурге, продолжит свою работу в штатном режиме. Об этом сегодня, 26 июня, заявили в пресс-службе компании.

Напомним, рано утром 24 июня «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге был оцеплен силовиками. В центре, а также в отеле «Трезини», который тоже связывают с Евгением Пригожиным, прошли обыски. Во дворе гостиницы в Академическом переулке была обнаружена грузовая «Газель», набитая коробками с наличными деньгами.

Одновременно были заблокированы медиаресурсы, которые связывают с Евгением Пригожиным.

Полина Пучкова, Андрей Цедрик, Санкт-Петербург