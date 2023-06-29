Во обнаруженном на подземной парковке микроавтобусе Евгения Пригожина нашли миллионы рублей наличными

В микроавтобусе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обнаруженном 28 июня на подземной парковке гостиницы в Санкт-Петербурге, найден схрон с наличными деньгами. Как сообщает «РЕН ТВ», правоохранители изъяли несколько десятков миллионов рублей в различной валюте.

Деньги были упакованы в сумки и пакеты, а также коробки из-под обуви, которые лежали в микроавтобусе Citroen, находившегося на парковке отеля River Palace на углу Малого проспекта Васильевского острова и набережной Макарова. По данным 47news, речь идет о 75 млн рублей. Отель принадлежит самому господину Пригожину.

Обыски в зданиях господина Пригожина проводились после попытки вооруженного мятежа 23 июня, в котором приняло участие ЧВК «Вагнер». Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с Владимиром Путиным и главой ЧВК «Вагнер» об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Минск.

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