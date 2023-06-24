«ЧВК Вагнер Центр» оцепили силовики

Здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге на Зольной улице оцепили силовики, передает корреспондент «Ъ-СПб». Около Центра стоят машины полиции и Росгвардии, а также автомобили без номеров. На момент публикации пресс-служба «ЧВК Вагнер Центра» не ответила на запрос редакции.

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Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что происходит в Петербурге у локаций, которые связывают с Евгением Пригожиным. В ночь на 24 июня в пресс-службе «ЧВК Вагнер Центра» заявляли, что обыски не проводятся.

Напомним, что вчера, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» и петербургский предприниматель Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по тыловым позициям ЧВК и объявил о начале «Марша справедливости». Утром 24 июня он заявил, что его компания взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

В Минобороны РФ назвали сообщения, распространяемые от имени Пригожина, не соответствующими действительности. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) и призвала бойцов ЧВК задержать Евгения Пригожина. В настоящий момент на территории Москвы и Московской области и в ряде других регионов России введен режим контртеррористической операции.

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