Politico: США рассматривают предоставление Украине кассетных боеприпасов

Администрация США «активно рассматривает» возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, сообщает Politico со ссылкой на источники. Предполагается, что этот шаг мог бы помочь Киеву в контрнаступлении.

По данным газеты, дискуссия об отправке кассетных боеприпасов активизировалась в последние дни, «поскольку попытки Украины прорвать линию фронта России зашли в тупик». Некоторые высокопоставленные чиновники США считают, что такие боеприпасы «могут стать одним из многих инструментов, которые сделают украинскую кампанию более успешной».

Собеседники Politico отмечают, что окончательное решение не принято. Против этого выступили 14 сенаторов-демократов, которые на этой неделе направили советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану письмо, в котором заявили, что «гуманитарные издержки и ущерб единству коалиции от предоставления кассетных боеприпасов перевесят тактические преимущества», и призвали президента не одобрять это.

В Пентагоне сказали, что им «нечего сообщить» о поставках таких боеприпасов. Белый дом США пока никак не прокомментировал информацию.

В феврале член Палаты представителей Джейсон Кроу заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы против российской армии. В марте Reuters подтвердило, что украинское правительство запросило у США кассетную бомбу MK-20. Пентагон ответил отказом, объяснив это тем, что такие поставки будут нарушением наложенных Конгрессом ограничений. СМИ писали, что Турция начала поставлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы, турецкие власти это отрицали.

Лаура Кеффер