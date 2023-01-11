Турция играет на двух полях

Турция начала поставки на Украину разработанных США кассетных боеприпасов. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy. В Анкаре эту информацию не подтверждают. В Москве также заявили, что отслеживают ситуацию, но проверить достоверность этой и других подобных публикаций затруднительно. В то же время Турция продолжает предлагать свои посреднические услуги и Москве, и Киеву. Одной из последних инициатив стала идея об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов в ноябре прошлого года, сообщил во вторник американский журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников, которым известно об этом решении. Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.

«После того как США отказали (Украине.— “Ъ”) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить»,— сказал Foreign Policy один из источников.

Издание также напоминает, что в США существует запрет на экспорт DPICM из-за высокого уровня брака, а сама Турция давала обещания международному сообществу не использовать кассетные боеприпасы. В частности, об этом идет речь в письме, направленном в октябре 2021 года президенту международной организации «Конвенция по кассетным боеприпасам», копия которого есть у Foreign Policy. В нем Турция убеждала, что не применяла, не производила, не импортировала и не передавала кассетные боеприпасы с 2005 года и не собирается делать этого в будущем. В то же время Турция, как и США с Россией, не является участником Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, вступившей в действие в 2010 году.

Ни посольство Турции в Вашингтоне, ни Министерство обороны Украины не ответили на запрос Foreign Policy. В то же время источник в администрации президента Турции заявил «РИА Новости», что публикация американского издания — это дезинформация. «Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает над установлением мира? Президент Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют. Такая информация служит интересам тех, кто хочет подорвать наши усилия по мирному урегулированию»,— подчеркнул собеседник агентства.

В Москве также с осторожностью отнеслись к статье Foreign Policy.

«Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что России хорошо известно о поставках на Украину турецких беспилотников Bayraktar и боеприпасов для них, отметив при этом, что Турция как член НАТО имеет собственные обязательства и двусторонние отношения с другими странами. «Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Тем не менее в среду российский омбудсмен Татьяна Москалькова, участвующая в проходящей в Анкаре международной конференции «Будущее прав человека в XXI веке», сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставки оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Ее слова стали ответом на заявление господина Шентопа о необходимости прекращения огня на Украине. Во встрече принимали участие также омбудсмены Украины и Турции Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч.

Татьяна Москалькова также провела отдельные переговоры с Дмитрием Лубинцом. Они договорились продолжить работу над гуманитарными вопросами, в том числе по восстановлению документов, необходимых для получения пенсии, а также способствовать обмену военнопленными.

Таким образом Турция вновь стала площадкой для встречи представителей России и Украины.

Кроме того, Шереф Малкоч пообещал и дальше содействовать контактам между омбудсменами двух стран. Он также выступил с идеей открытия гуманитарного коридора между РФ и Украиной для помощи пострадавшим в ходе боевых действий детям, женщинам и раненым и готов оказывать посредничество на этом направлении. Позднее, выступая на конференции, предложение господина Малкоча поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На прошлой неделе он провел отдельные телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в ходе которых в очередной раз предложил «возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной». А в этот вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Мы верим, что эта война завершится за столом переговоров. Будет лучше, если мы добьемся этого как можно скорее». Он напомнил о проведенных в марте прошлого года российско-турецких переговорах в Стамбуле, после которых появились «определенные наработки». «Однако появились новые параметры, реальности. Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из десяти пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план, ведем работу над этим. Турция ведет активную работу в этом направлении»,— сказал господин Чавушоглу.

Напомним, что десять условий «украинской формулы мира» были впервые обнародованы Владимиром Зеленским 15 ноября во время видеовыступления на саммите G20. Это ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск РФ, «возвращение справедливости», недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта. Тогда Дмитрий Песков назвал эти десять пунктов отказом от переговоров. В том же духе он прокомментировал в среду и последнее заявление Мевлюта Чавушоглу. «В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится»,— сказал он. Аналогичные заявления прозвучали в ответ и на выдвинутое президентом Эрдоганом новое предложение о посредничестве. «Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий»,— заявили в пресс-службе Кремля по итогам переговоров президентов России и Турции. То есть в Москве не отказываются от посреднических услуг Анкары, но только в тех рамках, где считают приемлемым для себя.

«Турции нет смысла настаивать на том варианте урегулирования, который будет сразу же отвергнут Россией. Не думаю, что Турции нужны переговоры ради самих переговоров»,— сказал “Ъ” директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.

По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ Павла Шлыкова, в отношении российско-украинского конфликта Турция продолжает следовать своим национальным интересам и абсолютно откровенна в этом. То есть, с одной стороны, активно развивает отношения с Россией, а с другой — продолжает поддерживать Украину. «Сейчас мы наблюдаем, как Турция вырывается на второе после Китая место в ряду торговых партнеров России (с оценочным — из-за отсутствия официальной статистики — оборотом за $70 млрд). И несомненно, с наращиванием товарооборота все отрасли турецкой экономики получат выгоды от укрепления отношений с Россией»,— пояснил эксперт. Что касается Украины, то господин Шлыков напомнил, что c середины 2010-х годов Турция последовательно придерживалась прозападной позиции по украинскому кризису, но это не мешает ее контактам с Москвой, с которой она связана по многим вопросам — не только экономическим, но и политическим. «Турция за счет своей неординарной внешней политики со всеми игроками — и Россией, и США, и ЕС, и Грецией, и Украиной, и ближневосточными странами — наращивает потенциал международного игрока более высокого уровня, чем ей объективно позволяют наличествующие у нее фактические ресурсы (нет реальной опоры на "свой" регион, проблемы в экономике и так далее), даже умудряется преодолевать структурные ограничения членства в разнообразных международных организациях»,— отметил Павел Шлыков.

Марианна Беленькая