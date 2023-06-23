Пентагон объяснил отказ от поставок Украине кассетных боеприпасов

Украине пригодились бы кассетные боеприпасы, заявила зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер. Она пояснила, что США не поставляют Киеву такие боеприпасы, потому что это будет нарушением наложенных Конгрессом ограничений.

Во время слушаний в Конгрессе госпожа Купер сказала, что, по данным военных аналитиков, кассетные боеприпасы «будут особенно полезны против российских окопов на поле боя». «Причина, по которой вы не видите продвижения вперед в предоставлении этой возможности, связана как с существующими ограничениями Конгресса, так и с опасениями по поводу единства союзников (в вопросе одобрения поставок.— "Ъ")»,— пояснила Лаура Купер (цитата по Reuters).

В феврале член Палаты представителей Джейсон Кроу заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы против российской армии. В начале марте Reuters подтвердил, что украинское правительство запросило у США кассетную бомбу MK-20. Неизвестно, согласились ли США. Этот запрос критиковал Бундестаг. СМИ писали, что Турция начала поставлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы, турецкие власти это отрицали.

Лаура Кеффер