Конгрессмен США обвинил Украину в использовании кассетных боеприпасов

Член Палаты представителей от Республиканской партии Джейсон Кроу заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы против российской армии. Его слова приводит издание Politico.

«Я не согласен с тем, что они используют эти системы»,— сказал Джейсон Кроу в Мюнхене. Он отметил, что кассетные боеприпасы дают краткосрочную выгоду в ходе боев, однако, по его словам, существует высокая степень вероятности их выхода из строя.

«Мы должны помочь украинцам бороться таким образом, чтобы мирные жители были максимально защищены»,— добавил Джейсон Кроу.

Как отмечает Politico, Турция ранее направляла на Украину кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме не раз говорили об опасениях по поводу передачи такого вооружения Киеву.

При разрыве кассетного боеприпаса освобождается много малых субснарядов, что увеличивает ущерб от них. В 2008 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование. К соглашению не присоединились США и Россия, одни из крупнейших в мире производителей такого оружия.

Олеся Павленко