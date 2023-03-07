Reuters: Киев непублично попросил у США кассетные боеприпасы

Правительство Украины впервые запросило у США кассетную бомбу MK-20, сообщил Reuters со ссылкой на двух конгрессменов. При этом пока неизвестно, согласится ли администрация президента США Джо Байдена на эту просьбу.

О такой просьбе Киева Reuters рассказали члены комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Джейсон Кроу и Адам Смит. По их словам, представители Украины попросили конгресс США настаивать на одобрении этого запроса в Белом доме на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. По их словам, Украина запросила MK-20 в дополнение к 155-м кассетным артиллерийским снарядам.

Как пишет Reuters, власти Украины считают, что кассетное вооружение позволит ВСУ остановить массированные атаки России с помощью живой силы на востоке страны. По их мнению, авиабомба MK-20 более эффективна в ходе военных действий, чем кассетные снаряды для беспилотников.

В январе Foreign Policy сообщил, что Турция поставила Украине кассетные боеприпасы двойного назначения, которые были разработаны США и производились в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве. Изначально Украина запрашивала их у США, однако там ответили отказом из-за действующего законодательства, по которому их экспорт запрещен. 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-премьер Украины Александр Кубраков призвал к использованию кассетных и фосфорных боеприпасов в ходе военных действий с Россией.

Во время разрыва кассетного боеприпаса освобождается много малых субснарядов, что увеличивает ущерб от них. В 2008 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их использование. К соглашению не присоединились США и Россия, одни из крупнейших в мире производителей оружия этого вида.

Олеся Павленко