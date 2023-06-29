ОНК Москвы: генерала Сергея Суровикина нет в «Лефортово» и других СИЗО города

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что главком ВКС, замкомандующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов.

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По закону члены ОНК занимаются общественным контролем за обеспечением прав в местах принудительного содержания. «Ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет. Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу»,— сообщил господин Мельников в своем Telegram-канале.

Сергей Суровикин не появлялся на публике с ночи 23 июня. Тогда он записал видеообращение с предложением бойцам ЧВК «Вагнер» вернуться в места дислокации. В ту ночь подразделения ЧВК выдвинулись «маршем справедливости» на Москву. Основатель частной компании Евгений Пригожин заявлял, что их действия спровоцированы желанием властей расформировать ЧВК и недовольством от того, как командование ведет спецоперацию.

С тех пор официальные лица и пресс-служба Минобороны о местонахождении Сергея Суровикина ничего не сообщали. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о местонахождении генерала, переадресовав его Минобороны.

Газета New York Times со ссылкой на источники 27 июня написала, что господин Суровикин мог знать о планах ЧВК. В Telegram-каналах с 28 июня начала распространяться разная информация о местонахождении генерала. Писали, что он содержится в СИЗО «Лефортово» или в особняке в Серебряном бору — «специзоляторе для таких персон».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 29 июня сообщило, что военная прокуратура несколько дней допрашивала Сергея Суровикина о связях с Евгением Пригожиным. Генерал был ограничен в передвижениях, но не был арестован, отмечало агентство.