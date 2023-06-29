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Коммерсантъ FM
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Песков переадресовал вопрос о ситуации с Суровикиным в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов о местонахождении генерала армии Сергея Суровикина и рекомендовал обратиться в Минобороны. Вчера, 28 июня, в Telegram-каналах начала распространяться информация, что господин Суровикин находится в СИЗО «Лефортово», где содержатся подозреваемые и обвиняемые по статье о госизмене.

В ходе пресс-колла журналисты обратились к Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать сообщения об отстранении Сергея Суровикина от должности. «Нет, к сожалению, нет, это я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны, это прерогатива министерства»,— ответил он. На вопрос, известно ли, где господин Суровикин находится в настоящее время и могут ли в Кремле подтвердить сообщения о его аресте, господин Песков отметил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.

Кроме того, журналисты поинтересовались, продолжает ли президент Владимир Путин доверять Сергею Суровикину. «Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству»,— сказал пресс-секретарь главы государства.

28 июня The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Сергей Суровикин знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер». По данным издания, российское руководство выясняет, «помогал ли генерал Сергей Суровикин планировать действия» основателя компании Евгения Пригожина 23–24 июня. Дмитрий Песков назвал этот материал «спекуляцией и пересудами».

В тот же день военкор Владимир Романов написал в Telegram, что Сергей Суровикин находится в СИЗО «Лефортово». Позднее он уточнил, что господина Суровикина поместили в СИЗО еще 25 июня. Позже в Telegram-каналах также появлялась информация, что вместе с Сергеем Суровикиным в СИЗО находится его заместитель Андрей Юдин. Однако господин Юдин заявил, что у него отпуск и он находится дома.

Фотогалерея

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

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Военная техника в Ростове-на-Дону

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Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

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Бронетехника в Ростове-на-Дону

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Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

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Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

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Бронетехника в Ростове-на-Дону

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Ситуация в Ростове-на-Дону

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Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

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Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

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Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

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