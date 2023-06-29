Песков переадресовал вопрос о ситуации с Суровикиным в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов о местонахождении генерала армии Сергея Суровикина и рекомендовал обратиться в Минобороны. Вчера, 28 июня, в Telegram-каналах начала распространяться информация, что господин Суровикин находится в СИЗО «Лефортово», где содержатся подозреваемые и обвиняемые по статье о госизмене.

В ходе пресс-колла журналисты обратились к Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать сообщения об отстранении Сергея Суровикина от должности. «Нет, к сожалению, нет, это я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны, это прерогатива министерства»,— ответил он. На вопрос, известно ли, где господин Суровикин находится в настоящее время и могут ли в Кремле подтвердить сообщения о его аресте, господин Песков отметил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.

Кроме того, журналисты поинтересовались, продолжает ли президент Владимир Путин доверять Сергею Суровикину. «Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству»,— сказал пресс-секретарь главы государства.

28 июня The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Сергей Суровикин знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер». По данным издания, российское руководство выясняет, «помогал ли генерал Сергей Суровикин планировать действия» основателя компании Евгения Пригожина 23–24 июня. Дмитрий Песков назвал этот материал «спекуляцией и пересудами».

В тот же день военкор Владимир Романов написал в Telegram, что Сергей Суровикин находится в СИЗО «Лефортово». Позднее он уточнил, что господина Суровикина поместили в СИЗО еще 25 июня. Позже в Telegram-каналах также появлялась информация, что вместе с Сергеем Суровикиным в СИЗО находится его заместитель Андрей Юдин. Однако господин Юдин заявил, что у него отпуск и он находится дома.