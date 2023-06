Bloomberg и FT сообщили о допросе генерала Суровикина по делу о мятеже

Западные СМИ второй день подряд сообщают о следственных действиях в отношении заместителя командующего Объединенной группировкой войск спецоперации генерала Сергея Суровикина. По информации агентства Bloomberg, генерал был допрошен в военной прокуратуре из-за мятежа ЧВК «Вагнер». Газета Financial Times утверждает, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами задержан. Дочь господина Суровикина это отрицает. Сергей Суровикин не появлялся на публике после 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Суровикин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Суровикин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как утверждает Financial Times (FT), генерал Суровикин якобы знал о подготовке мятежа. Источники газеты отмечают, что на данный момент неясно, предъявлены ли заместителю командующего обвинения или он был задержан для допроса.

В материале издания сказано, что после мятежа президент России Владимир Путин начал «операцию по зачистке в верхушке спецслужб». FT уточняет, что симпатизировавшие Евгению Пригожину «исчезли из поля зрения» после 24 июня. Как утверждает газета со ссылкой на источники, за господином Суровикиным «последуют другие люди».

Агентство Bloomberg, в свою очередь, информацию о задержании не подтверждает. По данным агентства, генерала допрашивали в военной прокуратуре в течение нескольких дней о его контактах с Евгением Пригожиным. «Генерал содержится в одном месте, но не в тюрьме»,— приводит Bloomberg слова своего источника.

Дочь Сергея Суровикина в беседе с Telegram-каналом Baza назвала неправдой сообщения о задержании генерала. По ее словам, с Сергеем Суровикиным «ничего не произошло», его никто не арестовывал и сейчас «все на своих рабочих местах». Она подчеркнула, что ее отец «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал». Жена генерала отказалась комментировать каналу слухи о его аресте.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не раз положительно высказывался о бывшем командующем силами спецоперации. В мае он сообщал, что именно Сергея Суровикина назначили взаимодействовать с ЧВК со стороны Минобороны.

Когда вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил оборонное ведомство в ударе по позициям ЧВК и объявил о начале марша на Москву, Сергей Суровикин выступил с призывом «остановить колонны и вернуть их в пункты дислокации». В своем обращении он призывал бойцов ЧВК решить конфликт «мирным путем под руководством верховного главнокомандующего».

К призывам господина Суровикина ЧВК не прислушалась и к утру 24 июня заняла военные объекты Ростова-на-Дону. Конфликт был урегулирован за сутки: вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился, что бойцов ЧВК вернут в полевые лагеря, а сам господин Пригожин уедет в Белоруссию. Вскоре дело о мятеже было прекращено ФСБ. Дмитрий Песков говорил, что никто не будет преследовать бойцов «Вагнера» «с учетом их заслуг на фронте».

Информация о задержании генерала появилась 28 июня в американских изданиях The New York Times и The Wall Street Journal. NYT со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, писала, что Сергей Суровикин знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер». При этом газета признавала, что США заинтересованы в распространении информации, подрывающей авторитет господина Суровикина как компетентного командира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это спекуляцией. Сегодня, 29 июня, он снова отказался комментировать публикации в СМИ о бывшем командующем силами спецоперации, перенаправив вопросы к Минобороны.