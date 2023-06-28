Песков назвал спекуляцией материал NYT о том, что Суровикин заранее знал о мятеже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал спекуляцией и пересудами публикацию The New York Times (NYT) о том, что генерал армии Сергей Суровикин заранее знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер». NYT утверждает, что российские власти «пытаются выяснить, помогал ли генерал Сергей Суровикин планировать действия» основателя ЧВК Евгения Пригожина. По словам неназванных американских чиновников, «есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, также поддержали» попытку мятежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Суровикин

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Сергей Суровикин

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на просьбу прокомментировать информацию американской газеты.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале марша на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Господин Суровикин записал видеообращение, в котором призвал бойцов ЧВК вернуться в места дислокации. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко договорился об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК вернулись в полевые лагеря, а господин Пригожин улетел в Минск.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Они могли бы войти в Москву… Но Москву бы они не взяли».

Лаура Кеффер