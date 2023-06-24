Генерал Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» вернуться в места дислокации

Военкор ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале обращение генерала армии Сергея Суровикина к бойцам ЧВК «Вагнер». В обращении господин Суровикин призывает «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации».

«Я только что по приказу Министерства обороны прибыл с переднего края, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, бойцы, добровольцы, выполняют задачу, бьются с противником на смерть, но стоят на своих позициях»,— говорит в начале обращения господин Суровикин.

«Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК "Вагнер". Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время»,— продолжает он.

«Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего»,— закончил свое обращение господин Суровикин.

Ранее сегодня пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала аудиосообщения, в которых Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны опровергло сообщение об ударе по лагерям «Вагнер». ФСБ возбудила против господина Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа (279 УК РФ).