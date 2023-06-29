Террористу Пермякову было все равно

Суд в Москве продлил срок ареста уроженцу Донецкой области Александру Пермякову, обвиняемому в теракте в отношении писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Разбирательство прошло в закрытом режиме, поскольку следствие еще не установило всех участников преступления, а также способ, с помощью которого был взорван джип потерпевшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Пермяков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сразу после начала разбирательства в Басманном райсуде судья Евгения Николаева спросила у его участников, будут ли они заявлять ходатайства. Следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) тут же попросил провести заседание в закрытом режиме, мотивируя это тем, что установлены еще не все участники покушения, в том числе его заказчики, продолжают проводиться экспертизы, с помощью которых устанавливается способ подрыва внедорожника господина Прилепина, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а в ходе заседания могут быть обнародованы как их нюансы, так и приведены данные полицейских, задержавших обвиняемого Пермякова.

За слушания в закрытом режиме выступили все, включая адвоката обвиняемого. Самому Александру Пермякову, как показалось, было вообще все равно.

Разбирательство заняло минут 10–15. В результате судья удовлетворила еще одну просьбу ГСУ СКР — о продлении содержания в СИЗО обвиняемому Пермякову до 6 октября.

Сам фигурант полностью признал свою вину и, сотрудничая со следствием, дал показания о том, что получил задание о ликвидации Захара Прилепина от представителей украинских спецслужб.

Для покушения, совершенного 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области, злоумышленник использовал две противотанковые мины, к которым были добавлены самодельные взрывные устройства. Дистанционно Пермяков привел в действие одну из них — взрывом автомобиль писателя перевернуло на крышу. В результате погиб помощник господина Прилепина Александр Шубин, с которым они вместе служили в батальоне нацгвардии «Оплот» и возвращались из зоны спецоперации.

Вторая мина, на которую упала машина, по какой-то причине не сработала, и именно это обстоятельство спасло Захара Прилепина, получившего тяжелую минно-взрывную травму.

Александра Пермякова, имеющего российское и украинское гражданства, полицейские задержали в тот же день, получив от него признания в покушении. В ГСУ СКР мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 222 УК РФ (теракт и оборот взрывчатки, совершенные в составе организованной группы). Затем его арестовал суд по месту задержания. Недавно для продолжения следственных действий Пермякова этапировали в Москву.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев