Захара Прилепина атаковали как танк

Как стало известно «Ъ», для покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века. Полицейские поймали подозреваемого Александра Пермякова уже через час с небольшим после введения в Борском городском округе Нижегородской области спецплана «Перехват». Позднее был обнаружен оборудованный Пермяковым схрон.

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Главное следственное управление СКР полностью восстановило картину покушения на Захара Прилепина. Полиция узнала о происшедшем в 11:12 утра 6 мая, получив соответствующее сообщение по каналу «112». Буквально за несколько минут до этого на въезде в поселок Пионерский, относящийся к городскому округу Бор, взорвался автомобиль Audi Q-7. Его водитель Захар Прилепин получил переломы ног и контузию, а Александр Шубин (Злой), являвшийся помощником и охранником писателя, погиб на месте.

В 12 часов начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Арсентьевым на территории Бора были введены планы действий «Сирена», а также «Перехват». Тем временем раненого Прилепина вертолетом «Медицины катастроф» доставили в больницу имени Семашко Нижнего Новгорода, где сделали операцию. Затем пострадавшего поместили в палату, которую взял под охрану СОБР регионального управления Росгвардии.

В 13:05 сотрудниками ОМВД России по Семеновскому городскому округу, действовавшими по плану «Перехват», в районе местной деревни Козлово был задержан подозреваемый — Александр Пермяков, уроженец города Дружковка Донецкой области Украины. Российский паспорт он получил совсем недавно — в апреле 2023 года.

Пермяков работал на стройках в подмосковном Одинцово и Нижегородской области, а в 2010 году был судим за разбой по ч. 2 ст. 187 УК Украины.

Пока подозреваемый не начал сотрудничать с правоохранителями, полицейские организовали прочесывание местности между населенными пунктами Козлово и Пионерский. В результате в 3 км от места задержания подозреваемого в лесном массиве с помощью служебно-разыскной собаки был обнаружен рюкзак, принадлежащий Пермякову. Открывать его до приезда саперов Росгвардии полиция не решилась. В 21 час омоновцы обследовали находку, обнаружив два термоса, изоленту, разбитый тестер напряжения и одежду. Взрывчатки и ее следов в рюкзаке не оказалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Пермяков

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Минут через десять в районе деревни Хахалы полицейские обнаружили схрон, оборудованный Пермяковым. Обследовав его, омоновцы нашли одежду, в которой Пермяков, очевидно, был в момент совершения теракта, бутылку с водой, еду и медикаменты.

Днем 7 мая, когда Пермяков уже давал показания следователям ГСУ СКР, прибывшим из Москвы, взорванную машину перевернули, обнаружив под ней противотанковую мину ТМ-62-М с самодельным взрывным устройством, прикрепленным сверху.

Около трех часов дня мина была обезврежена с помощью робота-сапера и передана следствию, которое отправило ее на экспертизу. Установлено также, что еще одну мину, которая управлялась дистанционно, Пермяков использовал для подрыва иномарки с господином Прилепиным.

ТМ-62-М — советская противотанковая мина, производство которой было также организовано в Болгарии. Взрыв обычно происходит при наезде на нее техникой, которая весит более 200 кг. Сама мина весит около 10 кг, из которых 7,5–8 кг приходится на тротил.

8 мая Семеновский городской суд (по месту задержания) Нижегородской области арестовал на два месяца Пермякова. Ему следователем ГСУ СКР было предъявлено обвинение в терроризме и незаконном обороте взрывчатки (ст. 205 и ст. 223.1 УК). Фигурант полностью признал свою вину, сообщив, что ликвидировать господина Прилепина ему поручили в СБУ.

Николай Сергеев