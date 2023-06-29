А ром и ныне там

Производитель алкоголя Bacardi в несколько раз увеличил доходы в России. Нюанс в том, что компания обещала прекратить экспорт продукции в страну еще весной прошлого года. Магазины рисковали остаться, в частности, без одноименного рома, вермута Martini и виски William Lawson’s. С тех пор об уходе с рынка компания не отчитывалась, сообщает издание The Bell (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Зато, судя по данным ФНС, прибыль ее российского подразделения выросла с 1,5 млрд руб. до почти 5 млрд руб. Как это стало возможно? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wilfredo Lee / AP Фото: Wilfredo Lee / AP

Компания Bacardi осудила военные действия на Украине почти сразу после их начала и дала несколько публичных обещаний. Первое — пожертвовать $1 млн Красному Кресту. Второе — прекратить экспорт алкоголя в Россию. Третье — заморозить инвестиции в рекламу на местном рынке.

С тех пор о судьбе российских активов производителя спиртного ничего не было известно, пока Федеральная налоговая служба не опубликовала отчетность «Бакарди Рус». Выводы, которые можно сделать, прочитав документ, «парадоксальные», говорит партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Дебиторская и кредиторская задолженности меняются, они совершенно живые. Товарные запасы уменьшаются не так сильно, как у других компаний, которые окончательно уходят с рынка. То есть абсолютно четко видно, что товарные запасы продолжают пополняться, компания ведет нормальную, обыкновенную деятельность. И увеличена прибыль, были увеличены отгрузки. Примерно на 2,6 млрд руб. выросла выручка».

Заработанное компания тратила на рекламу: выставляла палеты Martini в супермаркетах и даже открыла под этим брендом целый бар в Москве. Кроме того, в «Бакарди Рус» активно нанимали новых сотрудников. Судя по объявлениям на рекрутинговых сайтах, в обязанности работников входит «обеспечение максимальной представленности брендов» в магазинах и организация «качественных промоакций». Более того, после февраля 2022-го «Бакарди Рус» получила четыре декларации соответствия на импорт алкоголя.

Собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что все это не могло происходить без ведома головной структуры. А значит, производитель свои обещания нарушил. Вопрос в том, могут ли о них напомнить в Европе. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин считает такой вариант развития событий маловероятным:

«Публичные обязательства можно по суду принудить исполнять, но для этого нужна какая-то инициативная группа. Следит за этим в первую очередь сама Украина, но какого-то прямо централизованного органа власти на уровне Евросоюза нет.

И, соответственно, те бизнесы, которые остаются в Российской Федерации, несут исключительно репутационный риск, что у них в стране к ним будет подорвано отношение».

Заявление о приостановке экспорта и вложений в рекламу в России компания за год со своего сайта успела удалить, в отличие от производителя премиального алкоголя Pernod Ricard, который оказался не столь расторопен или же слишком самонадеян. В апреле его тоже «поймали» на ввозе продукции в Россию — пришлось оправдываться. Собеседники “Ъ FM” намекают, что список примеров легко расширить.

В целом же поставщики ведут себя по-разному, отмечает руководитель направления крепкого алкоголя компании Fortwine Руслан Брагин: «Если акции алкогольной корпорации торгуются на бирже, в случае если какой-то журналист опубликует статью, мол, пожалуйста, посмотрите, здесь хоть залейся товара на территории страны, то акции могут упасть.

Когда репутационные потери превышают прибыль на рынке, естественно, никакие продажи и поставки не ведутся.

Есть компании, которые принципиальную позицию заняли, особенно много среди них скандинавских брендов: если ушли, то ушли. А есть компании более гибкие».

К слову, Pernod Ricard после того, как тайное стало явным, пообещал продажи в России окончательно прекратить. Правда, в течение нескольких месяцев. А потом, как знать, может, запасы российской «дочки» бренда окажутся неиссякаемыми.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".