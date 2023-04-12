Pernod Ricard возвращается под градусом

Absolut, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Chivas Regal и Olmeca возвращаются в Россию. Французский концерн Pernod Ricard, которому принадлежат эти бренды, объявил, что возобновляет поставки алкоголя в страну. Об этом со ссылкой на письмо вице-президента Absolut сообщают шведские СМИ. Свое решение Pernod Ricard объясняет тем, что хочет защитить сотрудников, которые продолжают работать в России. При этом концерн намерен соблюдать европейские санкции и поставлять алкоголь не дороже €300 за бутылку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aditya Kalra / Reuters Фото: Aditya Kalra / Reuters

Впрочем, если такое спиртное действительно покинуло отечественный рынок, то с другой продукцией Pernod Ricard проблем практически не было, рассказал владелец Mr. Help and Friends, Lawson’s и других московских баров Дмитрий Соколов:

«Насколько мне известно, французы никуда не уходили, но были проблемы с логистикой, с доставкой алкоголя в Россию. Я знаю, что они уменьшили свой портфель брендов на нашем рынке, убрали дорогие позиции, которые сложнее завозить, то есть самые элитные дорогие коньяки, виски single malt, которые попадают в Евросоюзе под закон о роскоши. А так в барах есть и Beefeater, и Ballantine's, и Havana, и Olmeca».

В марте 2022 года поставки в Россию прекратила американская компания Brown Forman, производитель виски Jack Daniels. Тогда же на такой шаг пошла и британская Diageo, владелец Johnnie Walker. У Pernod Ricard на этом фоне возникали трудности с отдельными поставками алкоголя, однако совсем она не прекращала экспортировать его, отметил исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Pernod Ricard — это крупный поставщик, который в России всегда занимал ведущие позиции в разных категориях, особенно среди крепкого алкоголя. И, честно говоря, до конца они никогда не уходили. Часть их продукции в достаточно заметных объемах присутствовала на протяжении всего прошлого года. Речь идет в первую очередь о продукции Ереванского коньячного завода и других брендах крепкого алкоголя

Что касается водки Absolut, то ее действительно к нам не завозили. Но в России присутствуют, например, коньяк и виски Martell, их найти можно. Конечно, были перебои с поставками продукции Pernod Ricard, но надо сказать, что это случалось и с теми, кто никуда не уходил».

Минпромторг в ноябре 2022-го разрешил параллельный импорт алкоголя. В перечень вошли 40 брендов, однако среди них не оказалось продукции Pernod Ricard — водки Absolut, виски Jameson и текилы Olmeca.

Французский дистрибутор решил объявить о возвращении в Россию, поскольку его пугают возможные потери от параллельного импорта, и другие западные игроки в перспективе тоже могут пойти на такой шаг, уверен глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Они поняли, что несут большие убытки. Я абсолютно уверен, что в течение года к нам вернется большая часть компаний. Потому что дефицита их продукции в России нет, она поступает с помощью параллельного импорта, и покупатели не жалуются на ее отсутствие. Так что единственное, что интересует этих производителей, — это их потери.

Наши-то покупают все через третьи руки, на стоковых складах, и гораздо большая прибыль заложена не в производственном цикле, а в дальнейшей цепочке».

Российские производители спиртного на этом фоне активно занялись импортозамещением. По данным NielsenIQ, за прошлый год на отечественном рынке появилось 77 новых брендов виски и 31 местная марка джина.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов