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Коммерсантъ FM
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Российский Aperol осваивается на полках

Будет ли пользоваться спросом Ligare Aperitivo Spritz

В России начали выпускать аналог Aperol. Речь идет об аперитиве Ligare Aperitivo Spritz. Его производством занимается компания Ladoga. Там утверждают, что его можно использовать для приготовления популярного коктейля. Сейчас в рознице аперитив российского производства стоит чуть больше 400 руб. И, как сообщил президент Ladoga Вениамин Грабар профильному порталу Shopper's, по качеству и органолептике он не уступает зарубежным напиткам.

Фото: «Ладога»

Фото: «Ладога»

Будет ли спрос на российский Aperol? Гендиректор и основатель компании Ast Леонид Рафаилов отметил, что цена аперитива поможет ему занять свою нишу:

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«Рынок аперитивов растет достаточно быстро и интенсивно. Однако на нем есть два лидера, которые "драйвят" всю категорию — Aperol от группы Campari, и Martini Fiero от компании Bacardi. Оба бренда активно присутствуют на рынке, формируют платежеспособный спрос, и качество их напитков очень высокое.

Если компании Ladoga удастся добиться в производстве действительно оригинальной рецептуры и хорошего качества, то спрос будет. Еще одним условием является обеспечение конкурентной и недорогой цены. Возможно, есть ниша, которую можно занять российскому производителю.

413 руб. за бутылку 0,85 — высококонкурентная цена. Это в два раза дешевле, чем самая низкая стоимость Aperol и Martini Fiero на полках сегодня. Потребитель сегодня обращает внимание на цену, возможно, этот продукт будет востребован в данной категории».

В марте прошлого года Campari Group — итальянский производитель аперитива под названием Aperol — прекратила инвестиции в Россию и объявила о снижении рекламной активности. Однако поставки не останавливала. Премиальные заведения вряд ли заменят зарубежную продукцию российской, считает ресторатор Александр Сысоев:

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«На рынке и в ресторанах нет особой нехватки ингредиентов для известных коктейлей, тот же Aperol есть в наличии. Но есть заведения более низкой ценовой категории, где, конечно, хочется оптимизировать стоимость продукции. Возможно, они будут закупать российские аналоги, и неважно, будет это Ladoga или любой другой производитель, ведь похожие вещи делает и Luding Group, и прочие.

Перспектива на рынке у продукта есть, потому что многие хотят оптимизировать свои траты на бары. Но при этом в премиальном секторе как люди пили дорогие аутентичные напитки, так и будут».

В апреле российская компания «Вкусная жизнь», которая занимается производством сиропов, попросила снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. «Ведомости» узнали, что такой иск в суд по интеллектуальным правам организация подала к подразделению итальянской группы Campari.

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Елена Иванова

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