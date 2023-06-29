Помощник Путина обсудил со спецпосланником Ватикана по Украине вопросы о беженцах

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков встретился с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили вопросы, связанные с беженцами. Об этом сообщил председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, который поддерживает контакты с кардиналом.

«Встреча кардинала с Ушаковым прошла хорошо, положительно. Главной составляющей был гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними»,— сказал Павел Пецци ТАСС. Он не привел каких-либо подробностей.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском 13 мая. Они обсуждали мирный план Украины по урегулированию. Папа римский говорил, что увидел изменения в позиции Украины по мирному соглашению. 6 июня господин Зеленский встретился в Киеве кардинала Маттео Дзуппи. Ватикан сообщал, что Маттео Дзуппи посетит в Россию 28–29 июня.

О мирном плане Ватикане — в материале «Ъ» «За конфликт на Украине взялись кардинально».

Олеся Павленко