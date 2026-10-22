«Эра падения вечных рекордов»

После того как в этих технологичных купальниках установили 93 рекорда, Международная федерация плавания наконец-то встрепенулась и запретила изобретение. Правила соревнований дополнили: теперь костюмы должны быть только из текстиля и без молний. К Олимпиаде 2012 года в Лондоне всех пловцов адаптировали под новые требования, и, конечно же, столь впечатляющих результатов они уже не показали. В итоге сейчас рекорды, установленные в высокотехнологичных костюмах и без них, считаются отдельно и имеют разный статус.