«Эра падения вечных рекордов»
Владимир Осипов — о том, как купальник бил плавательные рекорды
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Иногда технологии, которые применяют в спорте, оказываются настолько удачными, что их приходится запрещать. Именно так случилось в плавании, где в середине нулевых появился костюм LZR Racer. Это чудо инженерной мысли создавали с использованием космических технологий и сумели снизить силу трения жидкости на 6%. В мире большого спорта это очень много.
После этого началась эра падения вечных рекордов. На Олимпиаде 2008 года в Пекине в таких костюмах были установлены 23 мировых достижения. На чемпионате мира 2009 года таких рекордов набралось еще 43. Американка Тэрри Мак Кивер, которая в итоге стала первой женщиной, возглавившей сборную США по плаванию, говорила:
«Вам потребуются годы, чтобы достичь такого уровня. Или вы можете надеть костюм на 45 минут и получить тот же результат».
Кстати, облачиться в подобное снаряжение было непросто. Процедура занимала около 30 минут. Костюм был полностью водонепроницаемым и не пропускал воздух, поэтому человек даже держался на воде без усилий. Чем большую площадь тела покрывало снаряжение, тем эффективнее оно работало. А если пловец был крупным, то получал дополнительный бонус к плавучести.
После того как в этих технологичных купальниках установили 93 рекорда, Международная федерация плавания наконец-то встрепенулась и запретила изобретение. Правила соревнований дополнили: теперь костюмы должны быть только из текстиля и без молний. К Олимпиаде 2012 года в Лондоне всех пловцов адаптировали под новые требования, и, конечно же, столь впечатляющих результатов они уже не показали. В итоге сейчас рекорды, установленные в высокотехнологичных костюмах и без них, считаются отдельно и имеют разный статус.