Дворцовый поворот

Во втором разделе — работы мирискусников и авторов их круга: от Александра Бенуа и его сына Николая, Зинаиды Серебряковой, Мстислава Добужинского до Натана Альтмана и Бориса Григорьева. Здесь же — фарфоровые статуэтки Константина Сомова и удивительные игральные карты: с портретами Лины Кавальери и Клео де Мерод. Это тоже отсылка к Знаменову, точнее, к созданным им музеям в Петергофе: Музею семьи Бенуа, Музею коллекционеров и Музею игральных карт. Карточные игры как вид досуга уважали представители царской фамилии, так что получился оммаж быту тех времен. Коллекционеры отмечены Знаменовым по другой причине: в советское время они спасали от забвения художников, оказавшихся в опале,— тех же мирискусников, причем на свой страх и риск. И передавали свои сокровища в Петергоф — благодаря дружбе со Знаменовым. Наконец, художники начала XX века — прежде всего Бенуа — были кровно связаны с Петергофом. В частности, у Александра Бенуа, проводившего здесь ребенком летние месяцы, в изображениях дворцов и фонтанов сквозят ностальгические ноты. И в этой хрупкой графике — как и в галантных сценах Сомова и даже в детской карикатуре Николая Бенуа на Дягилева и Грабаря — много наивного и мечтательного. А заодно очищающего миф о Петергофе — да и о Петербурге в целом — от налета привычного пафоса.