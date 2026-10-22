На Трампа подали в суд за использование служебного положения в целях наживы
Акционер криптокомпании Circle Internet Group подал в суд на Дональда Трампа и учрежденную им вместе с сыновьями компанию World Liberty Financial. Их обвиняют в извлечении финансовой выгоды из занимаемого господином Трампом поста. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, иск связан со сделками World Liberty Financial с Объединенными Арабскими Эмиратами. По мнению истца, имя которого издание не раскрывает, такие сделки нарушают конституционный запрет на получение президентом США денежных средств или иных привилегий от иностранных государств без предварительного согласия Конгресса. А инвесторы из Абу-Даби, связанные с советником по национальной безопасности ОАЭ, ранее приобрели 49% World Liberty Financial почти за полмиллиарда долларов. Затем инвесторы вложили в компанию семьи Трампа $2 млрд.
«Ни один президент в истории страны не наживался на своем посту так нагло… Президент сам признал, что отсутствие последствий придает ему смелость... использовать свой высокий пост для личного обогащения»,— говорится в иске.
Представители Белого дома пока никак не комментируют иск.