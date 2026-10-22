На Трампа подали в суд за использование служебного положения в целях наживы

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю

На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год