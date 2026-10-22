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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Жизнь

Мой дом — моя судимость

Госдума расширяет доступ к центрам пробации для тех, кто не побывал в колонии
Право на размещение в центрах пробации получат осужденные, отбывшие наказание, не связанное с лишением свободы,— такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Сейчас доступ к центрам есть только у освободившихся из колоний, тюрем и других исправительных учреждений. Но проблемы с жильем и доступом к психологической помощи есть не только у них, объясняют депутаты. Правительство поддержало инициативу.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Госдума 22 октября рассмотрела и приняла в первом чтении проект поправок к закону «О пробации», предложенных депутатами заксобрания Мордовии. Они предложили расширить доступ к центрам пробации для лиц, отбывавших наказание, не связанное с лишением свободы (например, обязательные, принудительные или исправительные работы).

Пробация — это система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию. Существует три ее вида: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для тех, кто уже покинул колонию). По оценке ФСИН, уровень рецидива среди осужденных, прошедших программу пробации, в 17 раз ниже, чем среди остальных категорий осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

Сейчас в центрах пробации могут находиться только осужденные, отбывшие наказание в стенах исправительных учреждений. Там им помогают адаптироваться к жизни на свободе — предоставляют общежития, решают вопросы с трудоустройством, оказывают психологическую и юридическую помощь. Законопроект подготовлен по итогам анализа применения закона «О пробации», пояснил, выступая в Госдуме, депутат Андрей Альшевских (ЕР).
«Среди осужденных, в отношении которых применяется исполнительная пробация, есть те, кто остро нуждается во временном жилье,— сказал он.— Отсутствие крыши над головой серьезно осложняет процесс ресоциализации и повышает риск совершения повторных преступлений».
Депутат Татьяна Москалькова (ЕР) поинтересовалась, какого числа «бездомных» коснутся поправки и за чей счет они будут размещаться в жилые помещения центров. Андрей Альшевских не назвал число таких осужденных, но заметил, что сейчас создано 47 центров пробации в 37 регионах и перед ФСИН «задача поставлена таким образом, чтобы в каждом субъекте были эти центры». В тех субъектах, где их еще нет, госорганы заключают соглашения с социальными центрами, которые в том числе предоставляют бывшим осужденным возможность проживания, пояснил депутат: в 2025 году таких соглашений было заключено более 1,6 тыс.

По данным судебного департамента Верховного суда, в 2025 году к исправительным работам привлекли 37,8 тыс. человек, к обязательным — 55,2 тыс. человек, к принудительным — 20,3 тыс. человек.

Депутат Василий Швецов (СРЗП) предположил возможное увеличение нагрузки на действующие центры. «Они зачастую создаются силами НКО, у которых вряд ли есть достаточно средств и возможностей обеспечить рост потребности в жилье,— отметил он.— Если формально открыть доступ, но не расширить возможности приема и финансирования, люди просто не смогут получить реальную помощь. Не произойдет ли перегрузка системы? Не пострадает ли качество помощи?» Андрей Альшевских в ответ заметил, что в организации и функционировании центров участвуют не только НКО, но и местные органы власти и они «решают многие проблемные вопросы».
Гендиректор АНО «Центр пробации "Справедливое общество"», президент Союза центров пробации Регина Юрьева говорит, что сейчас некоторые центры уже работают с указанной в законопроекте категорией осужденных по своей инициативе, но формально они не могут обращаться за помощью в рамках программы ресоциализации. «У многих из них те же проблемы, что и у отбывших наказание: отсутствие жилья и работы, утрата документов, разрыв семейных связей и потребность в психологической помощи,— поясняет госпожа Юрьева.—Некоторые до вынесения приговора длительное время находились в СИЗО и столкнулись с последствиями изоляции, хотя в итоге получили наказание, не связанное с лишением свободы».
ФСИН
Госдума

Авторы

  • Полина Мотызлевская
    Полина Мотызлевская
    корреспондент