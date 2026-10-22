Мой дом — моя судимость

Гендиректор АНО «Центр пробации "Справедливое общество"», президент Союза центров пробации Регина Юрьева говорит, что сейчас некоторые центры уже работают с указанной в законопроекте категорией осужденных по своей инициативе, но формально они не могут обращаться за помощью в рамках программы ресоциализации. «У многих из них те же проблемы, что и у отбывших наказание: отсутствие жилья и работы, утрата документов, разрыв семейных связей и потребность в психологической помощи,— поясняет госпожа Юрьева.—Некоторые до вынесения приговора длительное время находились в СИЗО и столкнулись с последствиями изоляции, хотя в итоге получили наказание, не связанное с лишением свободы».