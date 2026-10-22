Везучее горючее

Для стимулирования зарубежных поставок топлива Минэнерго предлагало два варианта. Первый — включение в формулу импортного демпфера стоимости железнодорожной доставки топлива из Северо-Западного федерального округа в центральную часть РФ — около 4–5 тыс. руб. за тонну. В таком случае дополнительные выплаты из бюджета могут составить до 2 млрд руб. в месяц. При этом нефтекомпании, которые завезли импортное топливо, могут повысить розничные цены на весь объем бензина и дизтоплива на 1,6 руб. за литр. По оценке Минэнерго, при этом сценарии к концу года цены на АЗС ВИНК на бензин вырастут на 10,2%, или на 6,6 руб., на летнее дизтопливо — на 10%, или на 7,7 руб. на литр.