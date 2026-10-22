Везучее горючее
Бензин на АЗС может подорожать из-за затрат на импорт топлива
Для компенсации расходов на импорт топлива, которые не покрывает демпфер, нефтекомпании могут дополнительно повысить цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС на 2,1 руб. на литр. Как выяснил “Ъ”, такой вариант стимулирования зарубежных поставок рассматривается в правительстве. Альтернатива — меньшее повышение цен и включение в формулу импортного демпфера расходов на логистику по России, но этот вариант не поддерживает Минфин.
Нефтекомпании могут дополнительно повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС для компенсации убытков, связанных с поставкой импортных нефтепродуктов. Соответствующее предложение Минэнерго изложено в обращении к премьеру Михаилу Мишустину, которое видел “Ъ”. Источник “Ъ” уточнил, что документ за подписью вице-премьера Александра Новака был направлен в октябре. В обращении говорится, что продажа импортного бензина и дизтоплива по текущим ценам на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приносит убыток в 13–18 руб. на литр даже с учетом импортного демпфера. В частности, субсидии недостаточно из-за премии на ввозимое топливо к мировым ценам в связи с санкциями, а также затрат на доставку топлива по России.
Для стимулирования зарубежных поставок топлива Минэнерго предлагало два варианта. Первый — включение в формулу импортного демпфера стоимости железнодорожной доставки топлива из Северо-Западного федерального округа в центральную часть РФ — около 4–5 тыс. руб. за тонну. В таком случае дополнительные выплаты из бюджета могут составить до 2 млрд руб. в месяц. При этом нефтекомпании, которые завезли импортное топливо, могут повысить розничные цены на весь объем бензина и дизтоплива на 1,6 руб. за литр. По оценке Минэнерго, при этом сценарии к концу года цены на АЗС ВИНК на бензин вырастут на 10,2%, или на 6,6 руб., на летнее дизтопливо — на 10%, или на 7,7 руб. на литр.
Второй вариант — повышение цен на 2,1 руб. за литр без изменения формулы механизма, в связи с чем стоимость бензина на АЗС ВИНК по итогам года может увеличиться на 11%, или на 7,1 руб., летнего дизтоплива — на 10,7%, или на 8,2 руб. на литр. В таком случае разница в ценах бензина и летнего дизтоплива на АЗС ВИНК и у независимых операторов сократится до 8–18 руб. на литр против текущих 13–18 руб. на литр в зависимости от региона. Нефтекомпании таким образом смогут сформировать источник для компенсации издержек, связанных с импортом топлива в 2026 году в условиях атак на НПЗ.
В Минфине и правительстве, следует из обращения, поддерживают второй вариант. “Ъ” направил вопросы в аппарат вице-премьера и в министерства.
Как сообщал в октябре Александр Новак, Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года, чтобы обеспечить внутренний рынок и пополнить запасы. Источник “Ъ” оценивал объем морского и железнодорожного импорта бензина в Россию в октябре—декабре 2026 года в 620 тыс. тонн в месяц, а долю зарубежных поставок в общем объеме предложения — в 16–18% (см. “Ъ” от 16 октября).
По данным ФАС, стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 в сентябре выросла на 4% к августу, до 108 тыс. руб. за тонну, импортная альтернатива дизтопливу подорожала на 9%, до 121,8 тыс. руб. за тонну. Средние оптовые цены реализации АИ-92 и дизтоплива класса «Евро-5» на внутреннем рынке за сентябрь составляли 70,17 тыс. руб. и 67,73 тыс. руб. за тонну соответственно.
По словам источника “Ъ” в отрасли, повышение цен на 2,1 руб. за литр — наиболее вероятный сценарий. Но, добавляет он, из-за волатильности мировых котировок затраты на импорт постоянно меняются, потому предлагаемая мера, возможно, не решит проблему рентабельности поставок.
Собеседник “Ъ” допускает, что после повышения НДС и акцизов с 2027 года нефтекомпании могут вновь поставить вопрос об индексации цен. Надбавка 2,1 руб. на литр позволит российским НПЗ получить около 12 млрд руб. дополнительной выручки ежемесячно, подсчитал другой источник “Ъ”. По его словам, риск заключается в приближении биржевых цен к порогу обнуления демпфера. Но сейчас в правительстве рассматривают мораторий на обнуление демпферных выплат (см. “Ъ” от 12 октября).
Повышение цен за счет потребителей для властей предпочтительнее корректировки демпфера, поскольку позволяет избежать дополнительных бюджетных расходов, отмечает налоговый эксперт Борис Луцет. Конкретный уровень повышения, продолжает он, заранее определить сложно, так как многое будет зависеть прежде всего от стабильной работы НПЗ. В материалах к проекту бюджета выплаты по импортному демпферу на 2027 год предусмотрены в размере около 6,7 млрд руб., обращает внимание эксперт. По его мнению, сохранение параметров демпферного механизма в сочетании с неблагоприятной ситуацией на рынке может привести к более значительному росту цен, особенно на бензин.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин отмечает, что при текущих высоких мировых котировках никакие косвенные меры поддержки импорта не смогут обеспечить выравнивание внешних и внутренних цен: «Эффективнее просто переждать текущий шторм на мировом рынке и уже затем приступать к корректировке механизмов стимулирования импорта». Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов добавляет, что для независимых АЗС принятое решение несет временный плюс в виде появления большего объема импортного ресурса. Но, добавляет он, если ВИНКи параллельно повысят оптовые котировки, независимым сетям придется поднимать цены еще выше, что спровоцирует отток клиентов и ускорит консолидацию рынка.