«Мосфильм» проверит законность использования постера «Иди и смотри» после клипа Крида

На прошлой неделе Егор Крид опубликовал на различных площадках клип на трек «Милый ублюдок». В ролике артист снялся в лонгсливе от московского бренда KM20. В центре лонгслива изображено лицо главного героя фильма «Иди и смотри» (1985) с татуировками и пирсингом. Появление артиста в такой одежде вызвало возмущение у пользователей соцсетей, они усмотрели в этом неуважение к памяти о жертвах Великой Отечественной войны.