«Мосфильм» проверит законность использования постера «Иди и смотри» после клипа Крида
Мосфильм начал проверку из-за использования постера Иди и смотри в клипе Крида
Юристы «Мосфильма» проводят проверку по факту использования постера фильма «Иди и смотри» для создания мерча, в котором появился Егор Крид в клипе. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе «Мосфильма». В киноконцерне отметили, что права на использование постера не были предоставлены с их стороны.
«Фильм "Иди и смотри" — одно из самых значимых произведений отечественного кинематографа о Великой Отечественной войне, посвященное трагедии мирного населения Белоруссии и памяти сотен деревень, сожженных вместе с жителями. Изменение образа главного героя, нанесение поверх изображения коммерческой информации и использование его в качестве модного принта киноконцерн "Мосфильм" считает недопустимым»,— указано в сообщении «Мосфильма».
На прошлой неделе Егор Крид опубликовал на различных площадках клип на трек «Милый ублюдок». В ролике артист снялся в лонгсливе от московского бренда KM20. В центре лонгслива изображено лицо главного героя фильма «Иди и смотри» (1985) с татуировками и пирсингом. Появление артиста в такой одежде вызвало возмущение у пользователей соцсетей, они усмотрели в этом неуважение к памяти о жертвах Великой Отечественной войны.
Сегодня жительница Екатеринбурга Екатерина Герлах, которую СМИ называют бывшим следователем и правозащитником, направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой привлечь исполнителя к ответственности за осквернение памяти жертв геноцида советского народа. Позднее Егор Крид в Telegram извинился, отметив, что никакого политического или исторического посыла он не вкладывал, поскольку не смотрел фильм.