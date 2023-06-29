Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

29 июня проходит первое мероприятие в цикле разговоров Российской экономической школы (РЭШ) об экономике, современных технологиях и образовании. Сессию о личных финансах: отношении к накоплениям, инвестициям и кредитам с точки зрения поведенческой экономики модерирует главред научно-популярного портала РЭШ Филипп Стеркин. Участники: ректор Школы Антон Суворов и профессор канадской бизнес-школы Саудера Елена Пикулина.

Все четыре беседы можно будет посмотреть в прямом эфире и записи на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы по заявленным темам через форму обратной связи или оставляйте их в комментариях ниже.