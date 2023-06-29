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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Госдума проголосовала за принятие закона о долгосрочных сбережениях граждан. Программа будет запущена с начала 2024 года.

Программа долгосрочных сбережений фактически приходит на смену прежней системе государственной накопительной пенсии. Для участия нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и перевести на эти цели средства пенсионных накоплений. Государство будет стимулировать участие в проекте софинансированием в 2024–2026 годах. При доходе до 80 тыс. руб.— 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов, от 80 до 150 тыс. руб. — 1 руб. софинансирования на 2 руб. взносов. Участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. руб.

Сбережения можно использовать после 15 лет участия в программе при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Деньги можно забрать в любой момент, но с потерей дохода.

Подробнее о новой программе — в материале «Ъ» «Пенсии доброй воли».

Леонид Уварчев

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