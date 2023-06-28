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Коммерсантъ FM
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Швейцария утвердит часть ограничений, введенных 11-м пакетом санкций ЕС против России

Швейцария присоединяется к санкциям в отношении физических и юридических лиц в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Швейцарии.

«Швейцария берет на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций»,— говорится в сообщении. Активы перечисленных в пакете физических лиц, компаний и организаций в Швейцарии будут заблокированы и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Физическим лицам также запрещен въезд и транзит товаров через Швейцарию. Изменения вступят в силу сегодня, 28 июня, в 19:00 по мск.

В сообщении отмечается, что Швейцария присоединяется только к тем санкциям, которые были утверждены в июне в отношении физических и юридических лиц. Решение о том, принимать ли остальные меры 11-го пакета, будет принято до конца августа.

11-й пакет ЕС включает в себя санкции в отношении 71 физического лица и 33 российских компаний и организаций. В частности, под санкциями находятся люди и организации, «поддерживающие незаконную депортацию украинских детей в Россию». Под санкции также попали российские военнослужащие и ведущие представители государственных СМИ и члены ЧВК «Вагнер».

В 11-й пакет санкций в отношении России включены ограничительные меры против 70 физических и 30 юридических лиц, северная ветка нефтепровода «Дружба», а также запрет на въезд автоприцепов из России. Предыдущий, 10-й пакет санкций был введен ЕС 25 февраля. Тогда ограничения коснулись представителя СПЧ Валерия Фадеева, омбудсмена Татьяны Москальковой, врача Леонида Рошаля, а также Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф-банка. Всего под санкции попали 87 физических и 34 юридических лица.

Подробнее о новом санкционном пакете — в публикации «Ъ» «Параллельный импорт санкций».

Полина Мотызлевская

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