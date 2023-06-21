ЕС в 11-ом пакете санкций запретит поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба»

Постпреды Евросоюза (ЕС) согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. В него включены ограничительные меры против 70 физических и 30 юридических лиц, южная ветка «Дружбы» и запрет на въезд прицепов из России, сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

«Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам»,— говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

Как сообщил Анджей Садось, 11-й пакет санкций предусматривает запрет пересечения границы российскими автоприцепами и транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» (Венгрия, Чехия, Словакия). Сейчас это единственная ветка «Дружбы», по которой российская нефть поступает в Европу. По северной транспортируется казахстанская нефть.

Кроме того, ограничения в рамках 11-го пакета вводятся в отношении 70 человек, которые, по утверждению польского посла, «ответственны за незаконную депортацию детей», а также свыше 30 «хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, и поддерживают российские военные усилия».

10-й пакет санкций в отношении России страны Евросоюза ввели 25 февраля. Тогда под ограничения попали, в частности, председатель СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова и врач Леонид Рошаль, а также Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк. Всего санкции коснулись 87 физических и 34 юридических лица.

Из-за санкций оказалось заморожено около $300 млрд российских резервов. Еврокомиссия планирует летом внести официальное предложение по использованию доходов от этих активов для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины. Страны G7 пообещали сохранить блокировку российских активов до завершения конфликта в пользу Киева.