ТАСС: пострадавшие из-за прорыва Каховской ГЭС за сутки получили более 10,5 млн рублей

Жителям Херсонской области, которые потеряли имущество из-за обрушения Каховской ГЭС, выплатили более 60 млн руб. Материальную помощь получили 6023 человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Накануне, 27 июня, агентство со ссылкой на источник сообщало, что пострадавшим выплатили 49,6 млн руб. Таким образом, за день жители Херсонской области получили свыше 10,5 млн руб.

Каховская ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Оба берега Днепра затопило. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов, 160 социальных объектов, 15 кладбищ, также эвакуировали почти 8,3 тыс. человек.

Власти Херсонской области оценивали ущерб от ЧП в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб. Российская сторона сообщала о 48 погибших после прорыва Каховской ГЭС, украинская — о 21 погибшем.

Милена Костерева