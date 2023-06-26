Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 48

Спасатели нашли еще двоих погибших в результате обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Общее число жертв увеличилось до 48 человек, сообщили в экстренных службах.
«Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек»,— рассказал ТАСС представитель экстренных служб.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Власти Херсонской области оценивали ущерб от ЧП в 40 млрд, МЧС РФ — в 1,2 млрд руб. МВД Украины говорило о 21 погибшем в результате разрушения ГЭС.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
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