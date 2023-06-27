Пострадавшим при прорыве ГЭС жителям Херсонской области выплатили почти 50 млн рублей

Жителям Херсонской области, чье имущество пострадало из-за обрушения Каховской ГЭС, выплатили 49,5 млн руб., сообщили в экстренных службах. Деньги получили 4957 граждан.
«Это единовременная материальная помощь по 10 тыс. руб. Выплаты продолжаются»,— уточнил собеседник агентства. В пресс-службе МЧС говорили, что всего принято 5050 заявлений.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Власти Херсонской области говорили о 48 погибших и оценивали ущерб от ЧП в 40 млрд, МЧС РФ — в 1,2 млрд руб. МВД Украины сообщало о 21 погибшем.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
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