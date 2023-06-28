«Новые люди» предложили отменить штрафы за дискредитацию ЧВК вне зоны боевых действий

Партия «Новые люди» направила на отзыв в правительство законопроекты, исключающие уголовную и административную ответственность за дискредитацию ЧВК вне зоны боевых действий. Вице-спикер Госдумы депутат фракции Владислав Даванков заявил, что предлагаемые поправки в Уголовный кодекс также отправлены на отзыв в Верховный суд.

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По его словам, в законах содержатся размытые формулировки, по которым к ответственности можно привлечь неограниченный круг лиц. Как считает господин Даванков, «это не значит, что в мирной жизни у бойцов ЧВК должен быть какой-то юридический иммунитет или неприкосновенность».

«Наказание по ст. 20.3.3 КоАП — штраф до 50 тыс. руб., а по 207.3 Уголовного кодекса — до 15 лет тюрьмы. Чтобы не было даже теоретической возможности наказать людей за то, что они назвали Пригожина и других мятежников преступниками, мы предлагаем эти две статьи скорректировать»,— пояснил он.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников военной операции, в том числе из добровольческих формирований, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет. Кремль пояснял, что эта норма касается и ЧВК «Вагнер», которая относится к таким формированиям.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря. Господин Пригожин вчера, 27 июня, прилетел в Минск.

О реакции на мятеж в РФ читайте в материале «Ъ» «Союзный государь».

Лаура Кеффер